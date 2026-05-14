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藍營徵召彰化縣長參選人後遺症浮現 溪湖鎮長主動澄清籲理性

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮長何炳樺主動撇清line群組抵制對手的訊息內容與他有關。本報資料照片
彰化縣溪湖鎮長何炳樺主動撇清line群組抵制對手的訊息內容與他有關。本報資料照片

國民黨徵召彰化縣長參選人的後遺症浮現，溪湖鎮流傳通訊軟體貼文，聲稱謝家沒支持溪湖子弟洪榮章參選縣長，溪湖人不要支持謝家推出的下屆鎮長參選人陳貞妃，改為全力支持鎮長柯炳樺。柯炳樺今公開回應，勿以尖銳言語挑起鄉親之間的對立。

2026九合一選舉

國民黨4名縣長參選人，彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章最先起跑，也是在國民黨徵召考紀會前主委魏平政，第一個發表團結宣言，從未「歹面相看、口出惡言」。他的忍讓令家鄉溪湖支持者不捨，國民黨昨公布徵召魏平政之後，通訊軟體Line就出現為他打抱不平的訊息。

Line訊息聲稱，「謝家不支持溪湖鎮民洪榮章選彰化縣長。溪湖鎮民要有骨氣,，也要不支持謝家推出的鎮長候選人陳貞妃。號召廣大溪湖鎮民。不分黨派，全力支持何炳樺連任。不要讓外鄉鎮市民看輕溪湖鎮民的骨氣及智慧。」

何炳樺同時在個人臉書粉專表示，「有民眾因為在縣長選舉的議題上出現了一些情緒較為激動的發言。在文中甚至還進而提及鎮長的選戰之爭，炳樺在此呼籲鄉親請理性發言，在民主社會互相競爭本是正常之事，但請勿以尖銳的言語挑起鄉親之間的對立，這是大家並不樂見的。」

他在臉書粉專強調，關心公共事務是好事，熱烈討論也值得肯定，但希望大家都能以平和的態度交換意見，多一分理性，少一分情緒；多一分尊重，少一分對立。

在溪湖鎮Line群組他表示，每次選舉的時候總是讓地方鄉親造成很大的困擾，他要跟大家說聲抱歉，希望各位鄉親能夠理性看待這場選戰，並且雙方都能夠提出對地方更有利的願景，我相信每位參選者的初衷都是希望讓地方能夠更好。」

何炳樺主動澄清，藉以跟Line群組原先呼籲支持他的發言切割，以表明不是他發動和操作。陳貞妃今忙著跑行程，在記者發稿之前沒回覆被抵制的看法。

2026九合一選舉 彰化縣選舉

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