跟青年「熬民主」提青年就業政見 童子瑋：就業獎勵金最高7.2萬

民進黨市長參選人議長童子瑋昨晚參加民進黨青年部舉辦「熬民主」系列講座，分享他從議長到投入市長選舉心路歷程，童子瑋並提出青年就業政見，表示未來會結合中央政策等額加碼，讓初次尋職津貼最高可領3.6萬元、穩定就業獎勵金最高7.2萬元，留住基隆青年人才。

童子瑋說，他從小在基隆廟埕長大，小時候看見基隆的繁華，到長大做業務看見沒落的景象，跟他同年紀的青年紛紛出走，才讓他決定要投身政治，他立志要改變基隆，讓這座曾經時髦、有光榮感的港都，重新找回活力。

童子瑋表示，基隆面對青壯年人口外流、產業機會不足與通勤負擔沉重的挑戰，日前提出「青年就業G.O.O.D計畫」，打造和平島職訓基地、推動尚智國小轉型為基隆勞工大學、等額加碼中央尋職津貼最高3.6萬元、穩定就業獎勵金7.2萬元。

童子瑋說，他會從技能成長、在職進化、就業銜接、穩定保障四大面向，補上畢業到就業之間的斷軌，讓青年想學有地方學、想找工作有具體方向，進入職場後也能慢慢站穩腳步，他會致力留住基隆的青年，因為他深信唯有年輕人回來基隆，基隆才有希望。

童子瑋先前提出長輩照顧、兒少支持、青年就業三大族群支持政策，已經完成充分準備，包括長輩敬老金與三節慰問金一年合計2萬元、基隆新生兒補助16萬元起跳、每月1000元育兒消費券與國高中小入學禮金等，未來也會陸續提出交通願景、港口產業與東西岸發展想像，打造好工作、好通勤、好生活的基隆。

童子瑋指出，基隆要重新運轉前進，關鍵就在能不能把年輕人留下來，他要讓青年願意回到基隆、留在基隆、生活在基隆、成家在基隆，當年輕人願意回來基隆，基隆才有希望。