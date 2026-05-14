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拜會漢翔工會 何欣純再籲支持政院無人機產業特別條例

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長候選人、立法委員何欣純上午拜會漢翔公司工會。圖／何欣純提供
民進黨台中市長候選人、立法委員何欣純上午拜會漢翔公司工會。圖／何欣純提供

立法院日前通過藍白推動的7千8百億元國防軍購特別條例，與行政院版的1.25兆元版本相差4千7百億元。民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純上午拜會漢翔公司工會時說，國防安全不能等、台灣產業也不能等，呼籲朝野共同支持國防產業自主。她並點名市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣及台中市立委表示，若行政院後續提出無人機產業相關特別條例，都應全力支持。

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何欣純說，她非常不認同盧秀燕日前所說，國防軍購預算要等到「川習會」之後再談。立法院已表決通過7千8百億元版本，與行政院版差距高達4千7百億元，而這4千7百億元是台灣產業轉型升級的一股活水，尤其對台中航太、無人機、精密製造與相關協力供應鏈而言，更是不能被拖延犧牲的產業機會。

她說，漢翔是台灣航太產業龍頭，也是無人機國家隊在台中的重要領頭羊，具備航太級製造能力與國際合作經驗，更有能力整合台灣無人機技術，建立符合國家級標準的「非紅供應鏈」，推動國防自主與外銷全球發展。台中產業界長期累積堅強技術與軟實力，現在最需要的就是政府採購量能與政策支持，讓產業有訂單有底氣，進一步擴廠、投資設備、培育人才，銜接未來國際外銷訂單。

何欣純說，行政院若再提出無人機相關特別條例，不分朝野都應予以支持，這攸關台灣國防安全，更是台中航太產業、無人機產業與整體精密製造供應鏈轉型升級的關鍵。她自己亦定將全力支持行政院的無人機軍購特別條例。

漢翔工會理事長于正道表示，工會期待1.25兆國防軍購特別預算能回流到台灣產業，成為帶動國防自主、無人機產業與民生經濟的重要活水，漢翔具備航太研發、製造及整機整合能力，在無人機抗GPS干擾系統、產業鏈整合與國際合作上也有堅強軟實力。未來若政府無人機布局方向更明確，漢翔有能力扮演整合平台，帶動國內無人機供應鏈共同研發、生產與升級，讓國防預算強化台灣不對稱戰力，實質帶動台灣航太與無人機產業發展。

民進黨台中市長候選人、立法委員何欣純（右）上午拜會漢翔公司工會。圖／何欣純提供
民進黨台中市長候選人、立法委員何欣純（右）上午拜會漢翔公司工會。圖／何欣純提供

2026九合一選舉 台中市選舉 何欣純 無人機 航太

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