「嘸牛駛馬」？彰化縣長參選人魏平政：黨若提名謝衣鳯我會退

下屆彰化縣長人選，國民黨徵召考紀會前主委、律師魏平政，引爆基層到黨主席鄭麗文粉專留言抗議，彰化縣立法委員謝衣鳯也喊話如果彰化敗選，鄭麗文應負起全責。國民黨不分區立委謝龍介今表示，謝衣鳯無法解決家族因素，國民黨不得「嘸牛駛馬」，基層應為大局著想來團結。

謝龍介在他個人主持的中廣論壇提到台北市、彰化縣的藍綠徵召，說民進黨找人參選下屆台北市長，找了多人，鄭麗君不選就是不選，最後徵召沈伯洋，這是「嘸牛駛馬」。

謝龍介說，民主政治是監督，謝衣鳯要參選彰化縣下屆縣長，弟弟謝典霖要選下屆縣議員還要尋求連任縣議長，選民會想這要怎麼監督？「都是你們謝家在選」，社會觀感恐不佳，選舉可能雙雙落選，所以家庭考慮之下，選擇一人選立委，一人選議長。

謝龍介又說，他知道彰化縣地方派系有夠多，下屆縣長選舉擺不平，施政政績卓著的縣長王惠美才會想到請新北市副市長劉和然返鄉參選，當然也很多人勸進劉和然，可是劉和然參選就一帆風順嗎？這牽動地方派系利益，派系會接受嗎？最後劉和然不選，國民黨退而求其次，「嘸牛駛馬」。

謝龍介表示，俗語說「家和萬事興」，謝衣鳯的家務事實非外人能置喙，因為「清官難斷家務事」，如果謝衣鳯無法處理好家務事、家庭整合不起來，國民黨不可能拖下去，「人生不如意十之八九」無法事事順心，民進黨在台北市徵召沈伯洋，國民黨在彰化徵召另一人，都是退而求其次。

「馬的價格比牛還貴。」魏平政說，無論是「龍介兄」或謝衣鳯的指教、批評，他都會自我反省，讓自己變得更好，他也會帶著滿滿誠意親自拜訪謝衣鳯，請謝衣鳯支持團結國民黨。

魏平政說，民進黨蔡璧如宣布參選下屆彰化縣長，這件事國民黨中央已經講得很清楚，藍合白協議有四縣市，不包括彰化縣，蔡璧如參選一事應由民眾黨內部處理，至於蔡璧如公布民調贏他，他必須說目前民調數字不代表永遠這樣，就像經典賽十二強中華隊奪得冠軍，結果跟一開始外界評估有出入。

魏平政強調，他早就家人說過，如果謝衣鳯不選，他會出來選，若謝衣鳯被提名、徵召，他就退出並全力支持謝衣鳯，外界傳言國民黨縣黨部主委蕭景田找他選縣長，是蕭希望補選第四選區下屆立委，或是他為立委補選鋪路，事實上是他主動找蕭景田舉薦，他從沒參加立委補選的想法，「出來選縣長就是有勝選的決心」，請選民別再誤解。

國民黨徵召考紀會前主委魏平政參選下屆彰化縣長。資料照／記者林宛諭攝影