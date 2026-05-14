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參選到底？謝衣鳯：一直做準備 未放棄決心

中央社／ 彰化14日電

爭取中國國民黨提名參選彰化縣長未果的國民黨籍立法委員謝衣鳯說：「如果我現在覺得我已在做參選縣長的事，我就一直做下去，一直做這個準備，因為我沒有放棄我的決心。」

2026九合一選舉

她說，推無法勝選的人可能滿盤皆輸，如果年底彰化縣長選舉輸掉，國民黨中央及彰化縣黨部主任委員應負責；至於是否指應下台負責，謝衣鳯說，看黨員怎樣要求，畢竟採特別徵召非大家認可方式。

國民黨徵召母親曾任彰化社頭鄉長的律師魏平政選彰化縣長，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天告訴中央社記者，黨中央將彰化列特別徵召，代表不能採一般初選程序，不要一直怪罪誰，「妳抓我出氣，我也沒關係」，但他是考量國民黨能勝選建議人選，並執行黨中央所提意見，不管提名誰，他都認真輔選。

謝衣鳯接受網路節目專訪表示，民主進步黨彰化縣長提名有類初選，但國民黨特別徵召缺乏依據，推過去無地方經營經驗的人，黨中央及彰化縣黨部須平息基層憤怒。

是否支持魏平政，謝衣鳯表示，不知道，須先說服支持她的選民及黨員為何提名魏平政。任何事都跳過她、喜歡問她父母，建議以後將家庭同意書納入初選辦法。

她說，距選舉剩不到半年，蕭景田推薦未耕耘地方的魏平政，是否等同告訴大家不用努力，只要當上主委在最後一刻提屬意人選就好。原本只要承接彰化縣長王惠美支持度就能滿盤皆贏，推無法勝選的人可能滿盤皆輸。

謝衣鳯表示，國民黨主席鄭麗文應向選民及黨員清楚說明，為何未以公平民意調查或初選機制，而採特別徵召，「如果丟掉彰化，應該很苦吧」，屆時彰化從縣長到立委只剩她1席國民黨籍。

蕭景田說，黨中央整體考量包括人選問題，謝衣鳯條件很好，但現在民調最高不見得3個月後仍保持現況，家庭支持很重要，大家雖都成年，但他不相信在父母、弟弟彰化縣議會議長謝典霖不支持情況下，選舉會很順利，希望謝衣鳯別再情緒性言論，大家都為彰化好，朝這方向思考心胸會較寬闊。

蕭景田 謝衣鳯 彰化 2026九合一選舉

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