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敷面膜參選和淋雨視察工程 殷瑋點出當天沈伯洋、蔣萬安的差別

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市峰會主委殷瑋。圖／取自殷瑋臉書
北市峰會主委殷瑋。圖／取自殷瑋臉書

民進黨昨日正式徵召不分區立委沈伯洋參選2026台北市長，沈伯洋透露，他為了拍定妝照開始敷面膜。台北市研考會主委殷瑋在臉書指出，一樣是2026年5月13號周三下午的3點，沈伯洋和蔣萬安的差別，沈伯洋敷好了面膜要參選台北市長，蔣萬安淋雨關心基層的工程。

2026九合一選舉

殷瑋說，沈伯洋敷好了面膜，穿上了西裝，打扮成大人模樣，昨接受民進黨中常會的提名，要參選台北市長。賴清德總統說沈伯洋要打造一個「三度空間」，沈伯洋說他要打造一個「生態系」，沈伯洋說他要推「無限城論壇」。

殷瑋表示，一樣是昨天下午3點，蔣萬安戴上了工程帽，穿上了反光背心，穿上了雨鞋，淋著雨到了士林山區，視察自來水接管工程，他去關心市民的用水，去關心基層的工程，淋著雨，這是沈伯洋跟蔣萬安的差別。

殷瑋 沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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