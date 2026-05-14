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半年來只換髮型？她盤點沈伯洋爭議：已錯過重塑形象黃金時間

聯合新聞網／ 綜合報導
民進昨正式徵召民進黨立委沈伯洋（圖）參選台北市長。 聯合報系資料照
民進昨正式徵召民進黨立委沈伯洋（圖）參選台北市長。 聯合報系資料照

民進黨13日徵召立委沈伯洋參選2026年台北市長選舉，國民黨前發言人楊智伃透過臉書發文批評，直言沈伯洋的個人爭議不斷，恐怕不僅難以突破綠營在台北市過往35%得票率的基本盤，甚至可能拖累民進黨未來在北北基桃的整體選情，進而也牽動到2028年的選舉。

2026九合一選舉

楊智伃表示，她早在去年11月便曾公開呼籲沈伯洋代表民進黨參選台北市長，但半年來對其表現感到失望，認為他幾乎錯過了半年來調整人設、重塑形象的黃金時間。

楊智伃認為，沈伯洋為了撕掉過往的激進標籤、稀釋「大罷免大失敗」的陰霾，直到近一個月，才看到他為了選戰從髮型開始下手；但問題是，「這些過往真的可以靠換一個髮型、投一顆籃球、講一小時莫札特就一筆勾銷？」

楊智伃列舉多項與沈伯洋相關的爭議，包括身為大罷免主力推動者之一，與曹興誠、八炯、閩南狼等人共創史無前例的32:0大罷免完封紀錄、過去在立法院脫口說出「凌虐不一定致死」的失言，及自爆住家遭行車紀錄器偷拍，卻始終不提告，導致該案至今下落不明。

楊智伃表示，除此之外，還有一手創立的黑熊學院販售高價「民主種菜課程」與防災包爭議，近期並主張用賀爾蒙藥滅鼠，遭到中央打臉，表示該藥物在台灣根本是不合法使用的滅鼠途徑。凡此種種個人爭議，直到在正式被徵召後才急著力挽狂瀾，「但時間早已不站在他這邊」。

針對選情分析，楊智伃指出，2022年民進黨候選人陳時中在台北市長選舉中獲得約35%的得票率，她認為這可視為綠營在台北的重要參考指標。若沈伯洋無法守住這一基本盤，不僅代表個人選情不樂觀，也可能對民進黨在台北市議員席次造成影響。

她進一步預測，沈伯洋若得票表現不如預期，恐將連帶影響包括蘇巧慧在內的綠營北北基桃2026年的布局，並對總統賴清德2028年尋求連任之路帶來衝擊。屆時「狡兔死，走狗烹」，「柯建銘的今天」可能即是「沈伯洋的明天」。

2026九合一選舉 沈伯洋 楊智伃 民進黨

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