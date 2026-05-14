蘇巧慧邀蔡英文開箱競選辦公室 小英笑讚「唱歌比我好聽」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今年搶下新北市長侯友宜位於新板特區的勝選辦公室，日前終於完成改造，她今天在社群媒體上傳最新影片，邀請前總統蔡英文搶先開箱競選辦公室，蔡英文鼓勵團隊年輕夥伴，也期盼蘇未來能夠有機會帶領全體新北市民打造更好生活環境。

蘇巧慧也首次公開由團隊年輕設計師一手操刀的「動態識別系統影像」，也展示具有未來感的放射燈牆、「水獺媽媽樂園」立體意象等擺設。該競選辦公室地點蔡英文在2010年競選新北市長時也用過。

影片中，競選辦公室鐵捲門捲起來，隨即看到蘇巧慧的分身水獺媽媽布偶在入口迎接兩人，蔡英文也親切地揮揮手、打招呼，映入眼簾的是由多條深具前進感、未來感的放射型燈箱，蘇巧慧團隊將各類標語印在燈箱上，例如「新世代扛起新時代」、「2026新北慧贏」、「慧做事拚未來」等等，希望讓進入競辦的人，一眼感受到蘇巧慧期盼帶給新北的創意與活力走進競辦就是一起前進。

緊接著，蘇巧慧向蔡英文展示由團隊年輕設計師一手操刀的「動態識別系統影像」，將「溫暖、創新、會做事」的競選主軸，以動畫架構呈現，分別使用愛心、燈泡、和閃電來展現團隊的三個核心特質。

蘇巧慧說，一個城市的進步需要首長真實了解市民的心聲，還要能活用新技術，運用新方法解決老問題，更要有貫徹到底的執行力與效率，才能和市民朋友一起讓新北市繼續前進。

蘇巧慧也和蔡英文分享團隊的競選歌曲「你我做伙拚未來」，蘇提到，她找來金曲製作人柯智豪老師製作，由她和團隊夥伴的小朋友一起合唱，風格更參考2020年蔡英文競選總統時的主題曲「亮點」，選擇溫暖、舒緩的曲風，希望競選歌曲透過宣傳車在大街小巷播放時，能夠讓市民感受到新北隊照顧每一個家庭、培育下一代的願景。

蔡英文聽完歌曲後，稱讚旋律好聽、歌詞親切，笑稱「蘇巧慧唱歌真的比我好聽。」

競選辦公室內還設有水獺媽媽樂園立體意象，將蘇巧慧經營將近六年、錄製近三百五十集的podcast節目「水獺媽媽巧巧話」，透過立體紙雕將節目中深受大小朋友喜愛的各式角色實體化，打造童趣場景。

蘇巧慧一一向蔡英文介紹幾個扮演節目角色的辦公室「聲優」同仁，包括雲豹姊姊、穿山甲姊姊、樹蛙哥哥等等，蔡英文也回應「我可能是跟水獺阿公（蘇貞昌）比較熟。」蘇巧慧除了向蔡英文分享自己錄製繪本、推廣母語教育的心得，也特別邀請蔡英文有時間可以來錄製幾集「水獺媽媽巧巧話」，一起說故事給「小水獺」們聽。

最後兩人走到蘇巧慧的辦公室，牆上掛著有蔡英文親筆簽名、用無數張民眾照片拼成的競選海報。蘇巧慧特別感謝蔡英文給她的祝福和鼓勵，表示自己和團隊一定會用超過一百二十分的努力，「帶領所有新北市民一起邁向新時代。」蔡英文也再次鼓勵蘇巧慧和團隊的年輕同仁，勉勵眾人持續照著自己的步調穩健前行，相信一定能夠帶領新北市朝更好的未來前進。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧邀請前總統蔡英文搶先開箱競選辦公室，場所設計展現活力。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧邀請前總統蔡英文搶先開箱競選辦公室，場所設計展現活力。圖／蘇巧慧競選辦公室提供