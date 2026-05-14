指沈伯洋選北市恐「傷敵也傷己」 郭正亮：他有更明顯的目標

民進黨13日正式徵召立法委員沈伯洋投入2026年台北市長選舉，挑戰尋求連任的蔣萬安。消息公布後，政壇掀起熱議。前立委郭正亮分析指出，沈伯洋此次參選的主要戰略目標，在於牽制蔣萬安外溢至新北市的輔選效應，但也可能對民進黨新北市布局造成「負面因素」的反作用。

郭正亮在網路節目《綠也掀桌》中表示，雙北選戰向來具有高度連動性，若蔣萬安在台北市穩住聲勢，勢必將協助拉抬新北市長藍營參選人李四川的助選聲勢。因此，他認為沈伯洋的任務就是dirty job(骯髒工作)，在台北市激化選戰，使蔣萬安無暇或難以將政治能量延伸到新北市，形容這是一種「戰略性提名」，目的在於製造政治壓力，而非選戰傳統操作方式，以經營地方議題與市政政見為主。

不過，郭正亮也指出，雙北若採取聯合競選策略，沈伯洋強烈的政治風格與議題設定，可能同時也將影響綠營新北市參選人蘇巧慧的中間選民支持度，形成「傷敵也傷己」的局面。他形容，沈伯洋在選戰中既可能成為民進黨的攻擊主力，也可能成為牽動整體布局的負面因素。

郭正亮進一步分析，沈伯洋此役的更明顯的目標，即是削弱蔣萬安問鼎2028總統大選的政治能量，預料選戰將聚焦於蔣家歷史、白色恐怖以及統獨等高度政治化議題。

至於沈伯洋此次選舉成績的觀察指標，郭正亮認為，民進黨在台北市的基本盤不應參考前衛福部部長陳時中的32%得票率，而是應參考2002年、已故前環保署長、前駐泰代表李應元參選台北市長時約35%的得票率。若沈伯洋最終得票率低於此門檻，恐對民進黨在台北市南區議員席次造成衝擊，甚至可能流失3至5席。