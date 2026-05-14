沈伯洋為拍定妝照敷面膜 王鴻薇：民眾關心頭皮下的事

民進黨昨日正式徵召不分區立委沈伯洋參選2026台北市長，沈伯洋透露，他為了拍定妝照開始敷面膜。國民黨立委王鴻薇今被問到此事時表示，選台北市長不是選美大會，民眾關心的是頭皮下的事。

王鴻薇今舉行「求助無援！不起訴都沒用！反詐「告誡戶」制度恐殃無辜」記者會，會後被問到沈伯洋參選後換髮型、敷面膜一事，她表示，沈伯洋昨天正式代表民進黨參選台北市長，起手式就是換髮型、為定妝照敷面膜，海委會主委管碧玲還稱讚沈的髮型。然而，選台北市長並不是選美大會，民眾關心的是頭皮下的事，這些起手式可能話題性十足，卻看不出沈伯洋參選台北市的願景、政策和規劃，到現在只看到面膜跟換髮型。

至於賴總統稱讚沈伯洋有三度空間的治理，王鴻薇指出，賴總統特別提到三度空間治理，但在臉書正式文章中卻把三度空間拿掉了，可能民眾覺得好奇，難道現在生活的不就是三度空間嗎？

王鴻薇說，賴總統昨日的說法非常蒼白，除了三度空間治理，還提到沈伯洋跟太太沒有血緣關係，讓大家難以理解，誰的太太跟自己有血緣關係？賴總統講一些廢話迎接沈伯洋出場，可能是也不曉得如何介紹、推薦，於是才出現一堆不知所云的介紹，最後還要在臉書文章中把文字拿掉。