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台東農路改善變政治攻防！議員林參天再追打 地方反質疑「選舉操作」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣議會定期會今天單位工作檢討，縣議員林參天持續針對建和山坡地開發與農路改善工程提出質詢；隨著爭議延燒，地方政壇也開始出現不同聲音。記者尤聰光／攝影
台東縣議會定期會今天單位工作檢討，縣議員林參天持續針對建和山坡地開發與農路改善工程提出質詢；隨著爭議延燒，地方政壇也開始出現不同聲音。記者尤聰光／攝影

台東縣議會定期會今天單位工作檢討，縣議員林參天持續針對建和山坡地開發與農路改善工程提出質詢，質疑相關農地變更及道路拓寬過程，並影射議長吳秀華家族與財團涉及山坡地開發，甚至指控疑有占用國有土地情形，引發議會內外關注。

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對此，縣府農業處表示，青海路三段338巷農路改善工程，均依相關法定程序辦理，內容包括擋土牆與道路共構設計，主要是考量當地超過60戶農民及約百公頃農地通行需求，同時改善過去土石流災害造成的邊坡安全問題，並非外界所稱是為特定開發案「量身打造」或違法拓寬。

不過，隨著爭議延燒，地方政壇也開始出現不同聲音。地方人士指出，林參天其實早在先前就曾針對同一議題提出質詢，當時縣府政風單位也曾說明查無不法，如今在選舉氛圍逐漸升溫之際，再度高分貝操作相關議題，甚至擴大政治攻防，不免讓外界聯想其背後是否另有政治考量。

地方更盛傳，林近來頻頻以強硬姿態針對特定案件開火，外界解讀可能與其政治布局有關，包括傳出有意重返民進黨，因此透過高調監督與政治表態爭取黨中央認同，也成為地方討論話題之一。

此外，也有地方人士分析，面對下屆議員選舉競爭壓力，在地方選情逐漸升溫下，高聲量議題往往能快速累積政治曝光度，因此不排除林持續加大政治火力，藉此鞏固支持者與提高能見度，使原本單純的農路改善工程，逐漸演變成地方政治攻防焦點。

對於相關質疑，林參天則駁斥強調，自己從政多年一向秉持「實事求是」監督問政風格，「不是現在網路時代才開始監督」，不需要靠聲量拉抬選情，更否認外界所稱「為重返民進黨鋪路」說法。

他直言，「不然乾脆說我要加入共產黨算了」，批評外界過度政治解讀，並再次呼籲吳秀華應正面對外說明相關爭議，不要模糊焦點。

另一方面，也有地方基層認為，民意代表監督施政本屬職責，但若在行政程序與工程背景尚未完全釐清前，即對基層公務人員及相關單位提出強烈政治指控，恐怕容易造成社會誤解，甚至影響第一線公務體系士氣。

不少民眾則認為，公共工程與地方建設應回歸專業與制度面討論，避免淪為選舉操作與政治表態工具，否則最後受影響的，仍是地方整體發展及民眾權益。

2026九合一選舉 吳秀華 台東縣選舉

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