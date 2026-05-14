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竹北市長藍營多人搶 吳旭智宣布參選：在公平機制下爭取認同

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨籍新竹縣議員吳旭智今宣布，將爭取國民黨提名參選竹北市長。圖／吳旭智提供
國民黨籍新竹縣議員吳旭智今宣布，將爭取國民黨提名參選竹北市長。圖／吳旭智提供

國民黨籍新竹縣議員吳旭智今宣布，將爭取國民黨提名參選竹北市長。吳旭智表示，在議員任內的兩千多個日子裡，他用專業、愛心與耐心深耕基層，「努力不間斷」，現在他準備好將這份能量帶入市公所，為竹北啟動升級引擎。

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竹北市長人選由國民黨、民眾黨共同推選。國民黨部分，目前已有邱靖雅、吳旭智填寫參選意願書與切結，檯面上還有意願爭取的包括縣議員林禹佑、竹北市民代表會主席林啟賢。

國民黨部說明，後續會再把有意人選找來協調，透過公平機制，推選出國民黨的人選，至於民眾黨也會推選出1位，屆時再透過兩黨協調出的機制，決定最後人選；民眾黨部分，目前表態和潛在人選包括縣議員林碩彥和新竹市副市長邱臣遠。

面對黨內多位優秀同志競爭，吳旭智認為這代表黨內人才濟濟，鬥志高昂，是市民的福氣。「在公平機制下選出最合適的人，這才是民主的價值」，吳旭智表示，他會用實績與願景爭取認同。

吳旭智指出，竹北市民最在意的交通、人行安全、市容、甚至是教育問題，有許多障礙卡在縣府公所權責的縫隙中。他擔任兩屆議員，了解縣府運作邏輯，參選市長，目標就是「拆掉隱形的牆」。

吳旭智強調，竹北市不能單打獨鬥，應成為能與縣府、甚至新竹市、竹科生活圈無縫對接的示範城市。透過啟動「縣市一體」的驅動引擎，實現「政令無縫隙、服務零距離」，這才是竹北升級的核心關鍵。

吳旭智也細數8年「從無到有」的政績，強調治理城市需要的是耐力，而非短跑，從親自向國教署簡報，透過連署與無數次質詢，跟許多家長一同成功爭取新竹縣「五大高中方案」，具體解決竹縣學子與家長心中最深的就學焦慮。

還有一點一滴推動YouBike與快捷公車路網，優化7、8號到成功爭取快捷9號，讓民眾通勤更便利。作為智慧城市與AI產業聯盟的推手，他建議縣府成立智慧城市諮詢委員會，也極力促成數位發展處的成立，讓科技不再是冷冰冰的術語，而是解決民生問題的工具。

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