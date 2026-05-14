選舉倒數200天 陳瑩「台東下一棒」主視覺亮相

距離年底選舉進入倒數200天，民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩公布首波競選主視覺與大型看板，以「瑩領台東 WIN WIN TAITUNG」為核心主軸，打出「台東下一棒」為第一波看板口號，陸續於台東重要交通節點亮相。

陳瑩表示，台東近年的進步與改變，大家都有目共睹，自己希望在台東持續前進的長期接力賽中，承接責任、延續建設，結合中央歷練與地方經驗，帶領台東持續升級、向前發展。

陳瑩指出，此次全新主視覺，以溫暖、活力又有決心的視覺設計為核心，搭配簡潔俐落、具有力量感的字體設計，呈現出台東迎向未來的新氣象。「瑩領台東 WIN WIN TAITUNG」的競選核心願景，強調不只陳瑩要贏，而是台東要贏。

陳瑩說，「台東下一棒」不只是看板口號，更代表一種責任與傳承，台東的發展從來不是單靠一個人完成，而是一棒接一棒累積而來，自己希望接下這一棒，將所有專業、經驗與國際視野投入故鄉，讓台東在既有基礎上繼續升級、持續進步。

陳瑩表示，首波大型看板目前已陸續於台東市區重要交通節點上架，包括機場、火車站及市區主要路口，希望讓返鄉鄉親、來到台東的旅客，以及每天通勤的民眾，都能第一時間看見全新的台東願景。接下來第二波看板，也將沿著縱谷線、海岸線與南迴線陸續設置，逐步完成全台東的宣傳布局，讓更多鄉親看見團隊的理念與決心。

面對選舉進入倒數不到200天，陳瑩表示，她已經準備好了，除了持續深入基層、傾聽地方需求之外，競選團隊也持續擴編，越來越多年輕世代、專業人才，以及地方各界力量一起加入。她強調，這不只是一次選舉，更是一場關於台東未來方向的選擇。