邀吳怡農加入競選團隊 沈伯洋自曝兩人關係：我們想法雷同

民進黨將提名沈伯洋參選台北市長，而日前表態有意爭取提名的壯闊台灣理事長吳怡農昨也在臉書表達祝福，沈今接受廣播專訪也透露，自己與吳是多年好友，很多理念也相同，將邀請吳怡農加入競選團隊，協助年底大選。

沈伯洋表示，自己跟吳怡農關係算是滿熟的，因為吳怡農之前在推壯闊台灣，而他在黑熊，兩人做的事情本質是一樣的，「有分工及合作」，吳怡農也在國際金融公司待過，兩人在防衛以及對國際的想法，幾乎是雷同。

沈專訪後也說，吳怡農之前也辦過很多客廳會，搜集了很多民間意見，在政策形成上應該可以扮演非常重要的角色，而兩人也會彼此討論，怎樣的角色能發揮最大的效益。