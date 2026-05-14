高雄議員參選人看板引爆歧視爭議 民眾黨：討論移工政策、促進了解

高雄市小港區港明里長李紘毅報名台灣民眾黨內部海選，有意參選高雄市前鎮、小港選區議員，近日所張掛看板出現民進黨黨徽，且放上印度人包頭巾、南區焚化爐及全民國防手冊三個圖騰打上「禁止符號」，引發外界質疑涉及種族歧視。民眾黨高雄市黨部說明，李紘毅尚未獲得正式提名，初步了解看板是要檢討移工政策，並非個別性歧視。

李紘毅近日在山明路張掛一幅形象看板，看板張掛之後，網路引起熱議，粉專「孟買春秋」點名看板「明目張膽、直接的種族歧視式宣傳」，不滿參選人利用特定外貌與文化符號，去煽動大家對某些族群的反感。粉專說，「不想開放移工政策」跟「把外國人當成威脅或排斥對象來宣傳」是兩回事。

看板引發爭議後，李紘毅昨日受訪說明，看板用意是不贊成印度移工政策，擔心會對社區產生衝擊，沒有種族歧視。

民眾高雄市黨部主委劉家榮表示，李紘毅確實爭取民眾黨提名參選前鎮、小港區議員，但尚未正式獲得提名，李的看板沒有放上民眾黨黨徽，黨部不能干涉內容，也會尊重年輕人想法。

劉家榮說，在台印度人低於1萬人，其中有不少高級知識分子，有人覺得不舒服，但也有印度友人說沒有感受歧視；台灣雖已簽定引進印度勞工的合作備忘錄」（MOU），社會大眾對印度文化認識不深，引進印度勞工的相關配套措施值得討論，這樣才能避免發生誤會與衝突。