看到新北向上機會 李四川：雙北共治升級「30分鐘生活圈」

2026選戰如火如荼，國民黨新北市長參選人李四川今天接受廣播節目千秋萬事專訪，談到年紀問題他說，城市發展關鍵不在年齡，而在觀念是否能改變，他希望透過自身多年工程與治理經驗，帶動新北城市發展、走向國際，推動雙北合作、共治，透過大眾運輸形成的「30分鐘生活圈」，讓基北北桃成為更完整的大都會。

談到辭職參選後的改變，李四川表示，從3月10日辭職後，持續走訪新北29區，透過拜訪老朋友、傾聽地方聲音，作為年底提出政見的重要基礎。

外界對藍綠參選人年齡討論，李四川表示，年齡不是問題，真正重要的是有沒有觀念、能不能帶給市民希望，如果觀念無法改變，無法帶動城市經濟發展與國際化。

李四川談到自己30年公務經驗指出，早年城市規畫大量興建天橋與地下道，30年後今天卻陸續拆除，在於過去從「以車為主」的規畫轉向「以人為本」，觀念改變是帶動城市進步的重要力量。

談到參選新北原因，李四川表示，自己看到新北向上的機會，他過去與台北市長蔣萬安共事三年多，未來若到新北服務，可以進一步推動兩市共治，讓雙北不只是一日生活圈，而是升級成「30分鐘生活圈」。

李四川說，透過雙北捷運擴充，淡江大橋已預留輕軌，可延伸八里透過林口串聯桃園，也可連接五股、蘆洲與北士科，而捷運南北環線、萬大線、中和光復線、汐東線、民生汐止線及東環段等，可逐步串聯雙北與基隆、桃園交通網絡。

他表示，未來透過完整大眾運輸系統，不只可以改善通勤壅塞，也能串聯北士科、土城、板橋、新店等地的AI產業鏈，形成「AI廊道」。

李四川也提到法規須跟著時代改變，他以台北大巨蛋為例，過去因數十年前訂定的法規限制，導致開挖地下10.2公尺無法舉辦演唱會，最後透過法令修正順利舉辦，現行法令若無法隨社會進步調整，將成為城市發展最大障礙，也讓公務人員不敢做事，他舉台北市公務人員缺額高達8000多人，政府若無法讓公務員安心、勇於任事，國家進步將受到限制。

至於近期媒體公布民調兩人數字拉近，李四川說，他從3月10日辭職到現在，民進黨對手提了很多民調，他把所有民調都當作參考，重點還是在走遍29區，聽聽市民聲音很重要。