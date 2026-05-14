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推敬老卡點數300點悠遊卡化 李四川：增加經費在可控範圍

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）昨前往樹林區南園里參與長者共餐，宣布「敬老卡升級」政見。本報資料照片
國民黨新北市長參選人李四川（左）昨前往樹林區南園里參與長者共餐，宣布「敬老卡升級」政見。本報資料照片

敬老卡點數與使用範圍藍綠交鋒，國民黨新北市長參選人李四川今天接受廣播節目千秋萬事專訪指出，提出的600點其中300點「悠遊卡化」，是在不影響現有預算規模下，擴大敬老卡使用範圍，讓偏遠地區長者也能真正受惠，他強調，增加經費約10多億元，是可控範圍。

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搶攻長者票源，民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出敬老卡加碼到一千點且整年結算，可搭巴士、小黃、高鐵，且研議可用來購物，從每月結算延長至整年，剩餘點數不再每月歸零，整年有一萬二千點。

李四川表示，目前新北敬老卡原本為480點，今年7月將提升到600點，他這兩個月跑遍新北29區後發現，偏遠地區長者普遍反映即使點數增加，因為沒有捷運等設施，使用範圍有限。

李四川指出，目前敬老卡雖可支付掛號費，卻不能支付拿藥費用，他主張部分點數悠遊卡化，讓長者到醫院就醫時不只掛號費，連拿藥也可以支付，可以拿來買牛奶，尤其像貢寮、瑞芳等偏遠地區高齡人口較多，讓將近一半點數用於實際生活需求，對長者更有幫助。

李四川說，600點中有300點悠遊卡化後，仍在既有預算架構內，雖因使用增加本身費用會提高，但預算仍在600點的範圍內。

李四川說，蘇巧慧之前提的福利政策，累積要增加220億費用，但他的敬老卡方案增加經費約10多億元在可控範圍。

李四川也說，財劃法通過，新北可增加300多億元財源，但對手一方面反對財劃法，一方面又提出大量新增的支出很矛盾，施政「一分一錢都要用到刀口上」。

2026九合一選舉 台北市選舉 李四川 蘇巧慧 敬老卡

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