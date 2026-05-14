當選停辦雙城論壇？ 沈伯洋批10多年來沒看到效益

民進黨將提名沈伯洋參選台北市長，沈今天接受廣播專訪被問到雙城論壇及自己所提出「無限城論壇」觀點，沈表示，雙城歷經郝龍斌、柯文哲到現任市長蔣萬安10多年沒看到任何效益，「那為什麼不把這些錢拿去和其他城市交流」，城市交流一定要讓民間參與帶進產業，更要有具體成果，才有意義。

沈伯洋直言，雙城論壇是沒有效益的事，如果今天因為辦這個論壇有效益那當然要辦，如同議會先前不斷質詢蔣萬安有沒有辦法不讓軍機繞台，如果沒辦法那就不要辦，先拋開兩岸目前關係不談，10多年來雙城論壇僅是公務員互換名片、講一些幕僚早已寫好的講稿，這些錢為何不拿來與其他城市交流。

沈伯洋說，交流最重要應該是要透明、民眾要能夠參與更要有成果產出，如果今天要辦一個論壇應該要公私協力讓產業一起參與，甚至海外公司願意來台灣尋覓人才，他舉例，有些城市交流會將兩邊公務員互換交流，能帶回來經驗絕對與片面交流完全不同。

沈強調，產業、招商帶進來論壇才會有意義，因為論壇可以讓業者產品賣得更好甚至人才可以輸出或是學到更多國外專業技術，這才是有效益、人民有感的論壇。