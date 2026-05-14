新北藍白聯合治理 李四川：城市治理不是只靠一個顏色

2026新北市長選戰愈來愈熱，國民黨新北市長參選人李四川今天接受廣播節目千秋萬事主持人王淺秋專訪談及藍白合作時表示，城市治理「不是只靠一個顏色」，未來只要是對市民有幫助的人才，都願意邀請加入團隊，共同為新北服務，目前不會去談位置分配，而是以市民利益為優先。至於民眾黨主席黃國昌要不要加入團隊，李直言黃要全國輔選，加入競辦「太委屈他了」。

李四川說，藍白合作民調結果出爐當天，他就已和民眾黨主席黃國昌達成共識，黃所提出、對新北市民有利的政見，他都會納入並落實執行，目前藍白互動與溝通良好。

李四川表示，昨天他已與民眾黨在新北提名的新北市議員參選人合體拍照，過去到未來只要有機會到各選區，也都會極力幫忙推薦，希望鄉親能給予支持。

他也提到，很多人認為黃國昌會不會加入競選辦公室，他認為，黃身為民眾黨主席，需兼顧全國布局與黨內候選人輔選，加入競辦太委屈。

新北的「聯合治理」規畫為何？李四川說，現在絕對不會去談位置，但一個城市的治理不能只靠單一顏色，只要是人才，都會盡量邀請進來，一起為市民服務。

網友提問是否有機會與網紅「館長」陳之漢直播健身，李四川說，只要能夠對新北市政或理念宣傳有幫助，「我都不會排斥」。