快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

新北藍白聯合治理 李四川：城市治理不是只靠一個顏色

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（右）今天接受中廣千秋萬事專訪。圖／摘自中廣新聞網YouTube頻道
國民黨新北市長參選人李四川（右）今天接受中廣千秋萬事專訪。圖／摘自中廣新聞網YouTube頻道

2026新北市長選戰愈來愈熱，國民黨新北市長參選人李四川今天接受廣播節目千秋萬事主持人王淺秋專訪談及藍白合作時表示，城市治理「不是只靠一個顏色」，未來只要是對市民有幫助的人才，都願意邀請加入團隊，共同為新北服務，目前不會去談位置分配，而是以市民利益為優先。至於民眾黨主席黃國昌要不要加入團隊，李直言黃要全國輔選，加入競辦「太委屈他了」。

2026九合一選舉

李四川說，藍白合作民調結果出爐當天，他就已和民眾黨主席黃國昌達成共識，黃所提出、對新北市民有利的政見，他都會納入並落實執行，目前藍白互動與溝通良好。

李四川表示，昨天他已與民眾黨在新北提名的新北市議員參選人合體拍照，過去到未來只要有機會到各選區，也都會極力幫忙推薦，希望鄉親能給予支持。

他也提到，很多人認為黃國昌會不會加入競選辦公室，他認為，黃身為民眾黨主席，需兼顧全國布局與黨內候選人輔選，加入競辦太委屈。

新北的「聯合治理」規畫為何？李四川說，現在絕對不會去談位置，但一個城市的治理不能只靠單一顏色，只要是人才，都會盡量邀請進來，一起為市民服務。

網友提問是否有機會與網紅「館長」陳之漢直播健身，李四川說，只要能夠對新北市政或理念宣傳有幫助，「我都不會排斥」。

李四川 藍白 王淺秋 2026九合一選舉 黃國昌 新北市選舉

延伸閱讀

新北市長選戰 李四川、蘇巧慧搶攻銀髮票 爭喊加碼

淡江大橋機車道問題 李四川：勢必一定要改

蘇巧慧稱李四川政見是「跟進」 李競辦：難跟進蘇的吹牛功力

正式徵召沈伯洋戰台北…賴總統大讚：三度空間治理能力 北市長不二人選

相關新聞

沈伯洋為拍定妝照敷面膜 王鴻薇：民眾關心頭皮下的事

民進黨昨日正式徵召不分區立委沈伯洋參選2026台北市長，沈伯洋透露，他為了拍定妝照開始敷面膜。國民黨立委王鴻薇今被問到此事時表示，選台北市長不是選美大會，民眾關心的是頭皮下的事。

曝戰台北市長重要主因 沈伯洋：賴總統來問第一時間就答應

民進黨昨徵召立委沈伯洋參選台北市長，沈今天接受廣播專訪表示，自己也是近期才被黨主席賴清德總統詢問有無意願，當下自己沒有拒絕就答應，因為他認為城市外交也是很重要一環，與他目前想做的事情仍可連接，雖然身為挑戰者難度不低，但希望透過舉辦客廳會、座談會「笨鳥慢飛」，讓台北市民認同自己願景。

淡江大橋機車道問題 李四川：勢必一定要改

淡江大橋通車後，民眾持續熱議機車道寬度與安全問題。國民黨新北市長參選人李四川今天接受千秋萬事主持人王淺秋專訪表示，目前設計「勢必一定要改善」，尤其若發生事故，恐將造成堵車與救災困難，中央與新北後續應協調改善。

台東農路改善變政治攻防！議員林參天再追打 地方反質疑「選舉操作」

台東縣議會定期會今天單位工作檢討，縣議員林參天持續針對建和山坡地開發與農路改善工程提出質詢，質疑相關農地變更及道路拓寬過程，並影射議長吳秀華家族與財團涉及山坡地開發，甚至指控疑有占用國有土地情形，引發議會內外關注。

竹北市長藍營多人搶 吳旭智宣布參選：在公平機制下爭取認同

國民黨籍新竹縣議員吳旭智今宣布，將爭取國民黨提名參選竹北市長。吳旭智表示，在議員任內的兩千多個日子裡，他用專業、愛心與耐心深耕基層，「努力不間斷」，現在他準備好將這份能量帶入市公所，為竹北啟動升級引擎。

選舉倒數200天 陳瑩「台東下一棒」主視覺亮相

距離年底選舉進入倒數200天，民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩公布首波競選主視覺與大型看板，以「瑩領台東 WIN WIN TAITUNG」為核心主軸，打出「台東下一棒」為第一波看板口號，陸續於台東重要交通節點亮相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。