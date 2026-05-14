打破不合謠傳...宜蘭議長張勝德站台造勢晚會 行動力挺吳宗憲

國民黨宜蘭縣長選情整合進入關鍵，由於黨內初選後，坊間一再傳言議長張勝德與立委吳宗憲不合，黨中央昨天邀請與老議長張建榮交情好的前立法院長王金平到宜蘭，加速溝通整合，張建榮點頭為黨團結，議長張勝德也將出席19日藍白首場造勢晚會，粉碎外界不實謠傳，行動力挺吳宗憲。

老議長張建榮從政40餘年，宜蘭政壇具有舉足輕重的地位，國民黨在2月底黨內初選由吳宗憲出線後，地方充斥藍營分裂輿論，還傳出民調被作掉，張、吳兩人有心結等，紛擾不休，連支持者也無所適從。

年底縣長選戰不好打，吳宗憲想在大選中勝出，張家的支持力量格外重要。他近月來努力整合地方派系，尋求張家支持，國民黨副主席李乾龍昨天與前立法院長王金平到宜蘭，拜訪地方大老，其中最主要溝通請老議長與議長支持吳宗憲。

據了解，王金平與張建榮是認識多年好友，長年在義消工作奉獻付出，李乾龍與張建榮也有好交情。拜會席間，吳宗憲與張勝德都在場，雙方相談甚歡，張建榮過去擔任7年多縣黨部主委，出錢出力，他表示，為了黨，一定要團結。

其實，日前在宜蘭市昭應宮一場廟會活動，吳宗憲巧遇張建榮老議長，兩人互動良好；藍營地方民代也說，橋到船頭自然直，選情會越來越正向發展。

代表藍白合參選的吳宗憲預定19日在凱旋宴會廣場舉辦首場「團結宜蘭走新路」造勢晚會，邀請議長張勝德出席，屆時民眾黨陳琬惠也會到場，屆時三人合體，宣誓藍白團結共同拚選戰。