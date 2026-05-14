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淡江大橋機車道問題 李四川：勢必一定要改

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天接受廣播節目千秋萬事主持人王淺秋專訪。圖／摘自中廣新聞網YouTube頻道
國民黨新北市長參選人李四川今天接受廣播節目千秋萬事主持人王淺秋專訪。圖／摘自中廣新聞網YouTube頻道

淡江大橋通車後，民眾持續熱議機車道寬度與安全問題。國民黨新北市長參選人李四川今天接受千秋萬事主持人王淺秋專訪表示，目前設計「勢必一定要改善」，尤其若發生事故，恐將造成堵車與救災困難，中央與新北後續應協調改善。

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被問到通車活動沒通知地方參加，李四川說，「就像股東會議沒有邀股東」，新北市出了三分之一經費，淡江大橋是中央與地方共同努力的成果，「中央、地方都有功勞」。

李四川表示，他最在意的是機車道問題，目前設計雖符合2.5米標準，但因斜張橋支撐與標線配置，機車實際可使用空間剩下約1.5米，若發生超車或災害時，有相當大的危險，救災有很大的困難。

他提出，通車前應有相關應變措施，包括欄杆應保留幾個缺口以利救災，後續也應重新檢討，若快車道還有空間，應重新評估改善可能，讓機車道最起碼符合原來真正的2.5米，否則發生車禍一定會大堵車。

李四川指出，過去設計認為汽、機車必須完全分隔，新北市近年已陸續拆除大漢橋、新北大橋等橋梁分隔島設施，主要在於機車族數量龐大，他也認為淡江大橋可以重新檢討，最起碼讓汽、機車行車安全沒有顧慮。

他表示，若要中央在通車前修改，恐讓通車延後，但通行完了，還是可以修正，新北市與交通部應該好好協調在什麼時間做改善，勢必一定要改。

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