曝戰台北市長重要主因 沈伯洋：賴總統來問第一時間就答應

民進黨昨徵召立委沈伯洋參選台北市長，沈今天接受廣播專訪表示，自己也是近期才被黨主席賴清德總統詢問有無意願，當下自己沒有拒絕就答應，因為他認為城市外交也是很重要一環，與他目前想做的事情仍可連接，雖然身為挑戰者難度不低，但希望透過舉辦客廳會、座談會「笨鳥慢飛」，讓台北市民認同自己願景。

沈伯洋表示，從他2011年還在美國念博士就很關心台灣，並參與社會運動，包含2013年擔任洪仲丘案義務律師、2014年太陽花事件當時唸完博士後，其實也有拿到美國任教工作，但也很猶豫是否要回台灣，因為愛這塊土地選擇回台灣，一開始回台灣則是接觸比較多司法相關議題。

沈伯洋坦言，自己本身專業是犯罪學，與認知作戰相關議題並沒有過多接觸，真正有接觸是在參加一個讀書會，意外翻譯到相關書籍才開始研究，創辦黑熊等，後來2023年暑假賴清德總統透過民間團體詢問有無意願擔任不分區立委，原先他是拒絕，但賴和民進黨很多朋友不斷說服他，希望國防、外交需要有人幫忙，後來體制外的工作也順利找到接班人，自己也就入閣。

而面對此次台北市長選戰，沈伯洋表示，被徵詢也是近期的事，賴總統當時與他對談，雖然他仍在國防外交委員會對很多事情放不下心，但同時根據他在當學者經驗認知到，國會外交與城市外教的重要性，這一次他也沒有拒絕賴總統，當下就同意選台北市長。

沈伯洋強調，雖然自己沒有參與過選舉，對手蔣萬安支持度也很高，但挑戰者本身就很辛苦，但他認為自己有城市願景，在解決市政問題可以提出很多想法，現階段就是要讓市民認同，接下來他會舉辦多場客廳會、座談會，希望透過社區讓市民認同台北要有願景、方向感，現在就是「笨鳥慢飛」，此外網路上意見搜集也會持續。