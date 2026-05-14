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沈伯洋參選起手式是敷面膜？藍營：看看蔣萬安解決問題的「汗水政治」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統（右）今天正式徵召民進黨立委沈伯洋（左）參選台北市長，並大力盛讚沈伯洋有三度空間治理能力，能帶領台北市走向世界。記者潘俊宏／攝影
身兼民進黨主席的賴清德總統（右）今天正式徵召民進黨立委沈伯洋（左）參選台北市長，並大力盛讚沈伯洋有三度空間治理能力，能帶領台北市走向世界。記者潘俊宏／攝影

民進黨立委沈伯洋昨天正式披上台北市長參選人戰袍，國民黨北市議員張斯綱酸沈指沈參選起手式是為了拍定妝照去「敷面膜」，大酸是沉溺在意識形態的網紅，反觀台北市長蔣萬安到陽明山視察高地供水工程，是在解決問題的「汗水政治」。

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張斯綱昨在臉書表示，民進黨宣布提名沈伯洋參選台北市長，而他的參選「起手式」竟然是他為了拍定妝照去「敷面膜」。另一方面，蔣萬安在雨中到了士林區溪山里，視察當地的高地供水工程，關心市民的飲水問題，這是台北市長該有的樣子，是為了這個城市實實在在解決問題的「汗水政治」。

張斯綱點出，蔣萬安這趟「汗水政治」如此關鍵是因為士林區溪山里的用水問題，長期以來是當地居民揮之不去的夢魘。溪山里位處高地、地形崎嶇，過去長期依賴缺乏現代淨水與消毒設施的「簡易自來水」（山泉水）系統。豪大雨或颱風過後，水源極易受到泥沙及細菌汙染，更曾傳出大腸桿菌群超標等公共衛生隱憂，直接威脅居民健康。

他也提到，由於地理位置偏遠且地勢較高，傳統自來水管線部署難度極高，導致當地長期存在水壓不足與輸水效能低落的問題。蔣萬安此次視察的高地供水工程，正是為了針對這些痛點提出實質解方，透過管線整合與汰換，將山區用水納入自來水處統一管理，並引入現代化過濾技術，確保即使是位處山區的市民，也能享有與市中心一致、穩定且安全的生活用水。

張斯綱認為，這就是兩者的格局差距。台北市民要的是一個能關心市政，能提出好政策，能務實解決問題與基層建設的「市長」，還是一個整天只會在社群談論怎麼包裝形象、沉溺在意識形態空談中的「網紅」呢？

沈伯洋 蔣萬安 張斯綱 2026九合一選舉 台北市選舉

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