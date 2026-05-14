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永和藍營初選 在地績優里長陳以樂勝出

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北報導
新北永和區民治里長陳以樂（左）初選勝出，右是市黨部主委黃志雄。記者王長鼎／攝影
新北永和區民治里長陳以樂（左）初選勝出，右是市黨部主委黃志雄。記者王長鼎／攝影

新北市議員永和選區國民黨初選結果昨出爐，四搶一激戰下，民治里長陳以樂出線，原被看好的侯家軍、市府前副發言人陳柏翰落敗，跌破眾人眼鏡。放棄連任的永和議員連斐璠分析，陳以樂有兩屆里長資歷的組織盤，是脫穎而出重要關鍵；陳柏翰起步太晚，不易撼動組織盤。

2026九合一選舉

初選期間，陳柏翰能否出線，被視為侯家軍能量延續的一環，陳因起步較晚且之前布局在淡水，臨時轉戰永和，三個月來努力跑行程、發文宣行銷，新北市長侯友宜、副市長劉和然曾到永和輔選，仍不敵已準備多時的陳以樂。

陳柏翰說，民主的可貴，在於競爭之後，仍能團結前行；敗選不是結束，是另一段學習與成長的開始。陳以樂則說，會以連斐璠議員為榜樣，延續服務精神。

地方人士分析，陳以樂曾獲績優里長，個性木納但做事勤快，永和地區里長仍重地域性，支持永和在地里長轉換跑道，民調前一周，許多里長相繼幫陳以樂在群組和公開場合「拉票宣傳」，這對平常會在家裡接電話的婆婆媽媽和長輩是個「有效指令」，更是一大助力。

永和選區有三席議員，分別是國民黨陳鴻源、連斐璠及民進黨許昭興。現任副議長陳鴻源拚連任；連斐璠深耕永和四十年，曾任六屆議員、四屆市民代表，已宣布不再連任，讓黨內新人有了空間。民進黨提名許昭興、羅文崇。民眾黨目前未推人選，藍綠陣營提名四人爭搶三席。

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