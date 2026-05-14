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新北市長選戰 李四川、蘇巧慧搶攻銀髮票 爭喊加碼

聯合報／ 記者張策黃子騰葉德正／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）昨前往樹林區南園里參與長者共餐，宣布「敬老卡升級」政見。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）昨前往樹林區南園里參與長者共餐，宣布「敬老卡升級」政見。記者張策／攝影

新北長者即將破八十二萬人，國民黨市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧昨分赴據點陪長者共餐，拋敬老卡加碼政見。專家提醒，高齡政策不能太著重加點數，部分高齡、失能長者根本走不出門，更值得關注。

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李四川昨到樹林區南園里參與長者共餐，宣布銀髮政見。他說，新北敬老卡今年七月從每月四百八十點提高至六百點，偏鄉長者反映使用場域不足點數用不完，規畫將每月六百點中的三百點改採「悠遊卡化」，凡是悠遊卡特約機構即可使用，包括就診相關費用，及藥品、保健品、買蔬果等生活所需，都能納入使用範圍。

李四川陣營強調，邁入超高齡社會，新北是全台高齡人口最多城市，讓敬老卡變好用能解決痛點，會持續提出務實政見，以行動代替口號。

蘇巧慧昨至板橋區後埔里與長者共餐，親切地幫忙打菜端餐，也以政見爭取支持。蘇提出六十五歲以上長輩裝假牙補助五萬元，另喊出敬老卡加碼到一千點且整年結算，可搭巴士、小黃、高鐵，且研議可用來購物，從每月結算延長至整年，剩餘點數不再每月歸零，整年有一萬二千點。

政見一出引起長者歡呼，蘇打趣地對一名長者說「你牙齒很漂亮，不要為了五萬塊去弄牙齒喔，真牙齒還是比假的好。」

台北大學社工系教授曾敏傑說，敬老卡制度核心是照顧長者行的便利，新北城鄉差距大，偏鄉、山區及海邊地區交通資源不足，會出現點數用不完問題，擴大使用範圍有回應偏鄉需求。敬老卡牽涉複雜系統設計，重新建置相關成本可觀。

長期陪伴長輩的永和民權社區發展協會執行長邱秀蘭指出，敬老卡對行動力強的長輩較有感，許多高齡長者根本走不出門，點數增加也不一定用得到。高齡長者更需要居家安全與照護支持，例如防跌偵測、智慧共生系統，政府應盤點不同年齡層長者需求，才能嘉惠更多長輩。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨到據點和長輩互動，端餐給長者。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨到據點和長輩互動，端餐給長者。記者黃子騰／攝影

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