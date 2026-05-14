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新聞眼／黨內裂痕要撫平 藍白合火線待拆

聯合報／ 本報記者劉明岩

國民黨彰化縣長終由半途殺出的考紀會前主委魏平政獲徵召出線，距離投票剩半年，魏要迎戰早已整備出發的民進黨參選人陳素月，除提升知名度、端出政策牛肉，還得撫平黨內分裂，處理藍白合問題，嚴峻考驗接踵而來。

2026九合一選舉

彰化縣是六都以外最大縣市，人口約一百廿萬人，選民沒有明顯政黨傾向，歷屆選舉藍綠擺盪，縣長選舉更有「兩（任）藍一綠」魔咒。在王惠美兩屆任滿後，國民黨若不能推出強棒，想打破「魔咒」恐怕更艱難。

民進黨早已提名陳素月，積極備戰要奪回彰化。國民黨中央遷就家族與地方派系利益，未辦初選便徵召魏平政參選，引發其他參選人反彈，更令基層不滿，讓艱困的選情雪上加霜。當務之急是在最短時間完成整合，讓藍營支持者歸隊。

但就在藍營人選終於產生之際，民眾黨前立委蔡壁如也宣布加入戰局。蔡布局已久，且自認民調高於魏平政，喊話藍白比照宜蘭等合作模式辦理初選。若藍白辦理民調，國民黨對早已表態要求民調的三位參選人，如何自圓其說？這是藍白合須拆除的火線。

魏平政為執業律師，出身彰化社頭絲襪家族，在地方黨部支持下，雖擁有豐沛的選舉資源與組織動員能量，但知名度偏低。陳素月具備較高知名度與深厚基層實力，加上中央執政優勢，目前選情略占上風，不過，民進黨內部也存在分歧，有待整合。兩人的根據地分別位於永靖與社頭，且同屬一個立委選區。一般認為，此次選戰關鍵仍將落在北彰化。

2026九合一選舉 彰化 魏平政 藍白合 國民黨

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