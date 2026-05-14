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觀察站／沈伯洋「改頭換面」 能困住萬安旋風？

聯合報／ 本報記者李承穎
身兼民進黨主席的賴清德總統（右）昨天正式徵召民進黨立委沈伯洋（左）參選台北市長，並大力盛讚沈伯洋有三度空間治理能力。記者潘俊宏／攝影
身兼民進黨主席的賴清德總統（右）昨天正式徵召民進黨立委沈伯洋（左）參選台北市長，並大力盛讚沈伯洋有三度空間治理能力。記者潘俊宏／攝影

民進黨立委沈伯洋正式披上台北市長參選人戰袍，賴清德總統大力稱讚沈伯洋的「三度空間」，凸顯綠營對沈伯洋困住「萬安旋風」外溢全台的期待，但沈伯洋若延續去年大罷免風格，首都之戰恐怕是場高仇恨值之戰，市民的反撲力道將比大罷免更強烈。

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沈伯洋昨透露，因要拍定妝照，開始敷面膜保養，下午接受賴清德風光徵召、披掛競選背帶，風頭一時無兩；同一時間，蔣萬安冒雨視察士林區溪山里等高地供水工程。沈想要「改頭換面」，蔣則要「鞏固市政」，為這場首都之戰開啟強烈對比的序幕。

賴清德昨稱讚沈伯洋有「三度空間」，第一是「國際空間的深度」，但沈希望北市辦國際論壇，主張推動「無限城論壇」，卻被蔣萬安打臉早已辦過巴黎、倫敦、東京、首爾等城市交流與論壇；其次是「跨領域治理的廣度」，但沈伯洋的荷爾蒙用藥抗鼠患策略，卻被環境部回稱沒有業者申請等，國際觀和市政熟悉度皆出師不利。

第三是「對市民的溫度」。但沈伯洋從擔任大罷免重要領袖以來，給大眾印象就是以「抗中保台」賣芒果乾、扣紅帽等撕裂台灣行為，即便大罷免失敗，社會仍無法和解，就算改人設換造型，都無法蓋過超高仇恨值，遑論帶給市民溫暖。

且自沈伯洋參選消息傳出後，側翼動作頻頻，一方面以「南鼠北送」、「北鼠外溢」攻擊蔣萬安，另方面又吹捧「伯洋治鼠」，徒然升高全台對鼠患的恐慌，種種手法與大罷免如出一轍，難道這就是賴清德口中的「溫度」？

賴清德既然知道沈伯洋在大罷免後成眾矢之的，仍排除綠營內部異音用「自己人」，有鞏固二○二八賴系人馬的政治訊號；沈伯洋預計也會多點開戰場，綠營內部期待讓蔣萬安困守台北市，控制「萬安旋風」外溢，就看蔣萬安如何破解。

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安

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