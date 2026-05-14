首都攻防 沈伯洋披掛上陣 蔣萬安打政績牌

民進黨中執會昨天提名立委沈伯洋參選台北市長，挑戰國民黨籍現任市長蔣萬安。民進黨主席賴清德表示，台北的國際定位不應只面向中國，而是要與世界平等連結，沈伯洋主張推動「無限城論壇」，建立超越地理、連結價值的城市外交體系，是最佳市長人選。蔣萬安昨秀政績回應，強調「我就是每天專注在市政上面」。

賴清德也說，台北市擁有全國最好資源，很可惜沒有成功扮演領頭羊角色，也沒有為台灣有任何加分，沈伯洋擁有國際空間的深度，跨域治理的廣度，以及對市民的溫度等「三度空間」治理能力，絕對是台北市長的不二人選。

沈伯洋表示，台北成為了全台灣條件最好的城市，也是台灣最接近世界的地方，然而條件最好，台北市人口卻不斷流失；預算最豐厚，市民卻感受不到規畫的改變；交通建設最廣，市民通勤時間仍舊無法真正縮短，大家飽受塞車之苦；市民辛苦擠出時間追垃圾車，但城市的環境衛生卻沒有跟著提升；食安問題一件接著一件，托育環境更令人憂心。

立委沈伯洋昨天獲民進黨徵召參選台北市長。記者潘俊宏／攝影

沈伯洋指出，一座城市最怕的，不是出現傷口，而是只剩下「貼ＯＫ繃」的能力，來掩蓋更深層的危機；他要解決問題，不是只要ＯＫ繃，要的是給台北完整的免疫系統，這才是台灣的首都，這才是世界的台北。

沈伯洋還說，「抗中保台」一直是對方想對他貼的標籤，他在外交及國防委員會當然要討論如何守護國家，在談台北市政時，自然和中國沒太大關係；他一直對很多議題都有討論，這並不互相衝突，未來也不會改變這方式，該談就談。

徐國勇 任沈團隊總督導

據了解，沈伯洋競選團隊已提前部署完成，由民進黨政策會執行長吳思瑤擔任總幹事，民進黨立委吳沛憶負責地方組織動員，政策面則由立委陳培瑜、范雲等人協助操盤。民進黨秘書長徐國勇則擔任總督導，徐昨被問及此事，未正面回覆，但比出了「ok手勢」。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，徐國勇在台北市當過市議員和立委，對台北市生態「到不能再熟」，會有很大的加分作用。

面對綠營來勢洶洶，蔣萬安幕僚分析，沈伯洋檯面上主打「反認知作戰」，但背後的民進黨打法卻是典型「網軍創造風向」，炒作議題伺機擴散，宛如游擊戰，各局處首長將勇敢為政策辯護，面對抹黑也將「直球對決、速戰速決」，不給議題發酵空間。

蔣萬安 將啟動全台輔選

蔣萬安將啟動全台輔選，利用高民調的外溢效應，與新北、宜蘭及中部等縣市參選人合體、交流，也會用錄影等各種形式幫忙，鞏固藍營士氣。

「民進黨市長參選人一代不如一代。」國民黨北市議員秦慧珠說，賴清德一意孤行扶植沈伯洋，實際是要再打抗中保台、仇恨值的老路，為二○二八年選舉鋪路。

國民黨市議員李明賢分析，綠營在北市約有三成六至四成的基本盤，藍營絕不能覺得沈伯洋好打而輕敵；沈伯洋團隊近期主打「鼠患」等軟性議題，顯然是選戰的起手式，蔣萬安須透過「營養午餐免費」、「無菸城市」等高滿意度政策築起防波堤，嚴防市政小瑕疵被無限擴大。

另外，對於賴清德稱「台北市擁有資源卻沒有扮演領頭羊的角色」，北市府副發言人葉向媛表示，中央該做的不做，在選舉提名的時候，還跑來對台北說三道四；台北隊一直秉持「中央不做台北做」的精神，在生生喝鮮奶、營養午餐免費、育兒減工時新政、推動無菸城市，都勇於扮演先於中央的角色，同時大力招商引資，讓輝達海外總部落腳。