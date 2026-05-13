「她不會讓國民黨受傷害」 魏平政：謝衣鳯不會脫黨參選

國民黨今天在中常會由黨主席鄭麗文宣布徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，魏平政晚間在接受廣播節目訪談中表示，他會再去拜訪原本有意參選的立委謝衣鳯等3人尋求支持，要避免親痛仇快，藍白要團結，才能打贏勝仗，他會端出政策牛肉，有信心贏得勝選。

國民黨今天下午宣布徵召魏平政參選縣長後，魏平政晚間即接受廣播節目主持人王淺秋訪談時表示，對於傳出有國民黨基層反彈他參選，他將會踏遍彰化土地來尋求支持，也會以最大誠意尋求原本爭取參選的謝衣鳯、縣政府參議柯呈枋、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章3人的支持。

魏平政強調，謝衣鳯委員若有好的政策意見，也可提供給他，讓他來實現，他也已拜會過謝家大家長謝父謝新隆，而謝典林議長也為他加油打氣。他認為謝衣鳯不會脫黨參選，因她對國民黨有深的感情，應不會讓國民黨受到傷害。

至於彰化縣長王惠美原本屬意新北市副市長劉和然參選彰化縣長，魏平政則說，王惠美縣長曾說只要國民黨提名的，她一定支持，而他「絕對有信心勝選，把王縣長的施政延續下來」。

對於民眾黨蔡璧如也有意參選縣長，魏平政說，目前藍白合作只限於4縣市，蔡璧如在民眾黨黨內表達意見，他予以尊重，但藍白要團結，不要親痛仇快，才能打贏勝仗。

對於綠營強棒對手立委陳素月，魏平政說，他很尊敬陳素月，知道陳的選民服務做得很好，但他認為自己比陳更適合當縣長，陳素月就讓她繼續當立委，而他會比陳素月更勤快跑基層。

魏平政說，端出政策牛肉最重要，尤其彰化面臨人口流失問題，除了傳統產業已面臨危急之秋，傳產和農業的升級已是當務之急，而他就出身在地絲襪傳產，彰化已到交叉路口，需有具備新思維者，而他不管在商務或法律的背景，都可給彰化更好的願景。魏平政說，他的未來不是夢，也會讓彰化脫胎換骨，不再只是台中市的附屬城市。