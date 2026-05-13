快訊

逾百人圍觀…川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」

中職／「金控大戰」悍將首局海灌13分 差1分平聯盟紀錄

森崴能源6月23日下市！明日大逃殺 後天開始打入「加重處罰」全額交割

聽新聞
0:00 / 0:00

「她不會讓國民黨受傷害」 魏平政：謝衣鳯不會脫黨參選

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
國民黨今天宣布徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，魏平政晚間接受廣播節目訪談中表示，藍白要團結，才能打贏勝仗，他會端出政策牛肉，有信心贏得勝選。資料照／記者林宛諭攝影
國民黨今天宣布徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，魏平政晚間接受廣播節目訪談中表示，藍白要團結，才能打贏勝仗，他會端出政策牛肉，有信心贏得勝選。資料照／記者林宛諭攝影

國民黨今天在中常會由黨主席鄭麗文宣布徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，魏平政晚間在接受廣播節目訪談中表示，他會再去拜訪原本有意參選的立委謝衣鳯等3人尋求支持，要避免親痛仇快，藍白要團結，才能打贏勝仗，他會端出政策牛肉，有信心贏得勝選。

2026九合一選舉

國民黨今天下午宣布徵召魏平政參選縣長後，魏平政晚間即接受廣播節目主持人王淺秋訪談時表示，對於傳出有國民黨基層反彈他參選，他將會踏遍彰化土地來尋求支持，也會以最大誠意尋求原本爭取參選的謝衣鳯、縣政府參議柯呈枋、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章3人的支持。

魏平政強調，謝衣鳯委員若有好的政策意見，也可提供給他，讓他來實現，他也已拜會過謝家大家長謝父謝新隆，而謝典林議長也為他加油打氣。他認為謝衣鳯不會脫黨參選，因她對國民黨有深的感情，應不會讓國民黨受到傷害。

至於彰化縣長王惠美原本屬意新北市副市長劉和然參選彰化縣長，魏平政則說，王惠美縣長曾說只要國民黨提名的，她一定支持，而他「絕對有信心勝選，把王縣長的施政延續下來」。

對於民眾黨蔡璧如也有意參選縣長，魏平政說，目前藍白合作只限於4縣市，蔡璧如在民眾黨黨內表達意見，他予以尊重，但藍白要團結，不要親痛仇快，才能打贏勝仗。

對於綠營強棒對手立委陳素月，魏平政說，他很尊敬陳素月，知道陳的選民服務做得很好，但他認為自己比陳更適合當縣長，陳素月就讓她繼續當立委，而他會比陳素月更勤快跑基層。

魏平政說，端出政策牛肉最重要，尤其彰化面臨人口流失問題，除了傳統產業已面臨危急之秋，傳產和農業的升級已是當務之急，而他就出身在地絲襪傳產，彰化已到交叉路口，需有具備新思維者，而他不管在商務或法律的背景，都可給彰化更好的願景。魏平政說，他的未來不是夢，也會讓彰化脫胎換骨，不再只是台中市的附屬城市。

國民黨黨主席鄭麗文（左）今宣布徵召考紀會前主委魏平政（右）出戰彰化縣長選舉。記者曾吉松／攝影
國民黨黨主席鄭麗文（左）今宣布徵召考紀會前主委魏平政（右）出戰彰化縣長選舉。記者曾吉松／攝影

魏平政 2026九合一選舉 鄭麗文 謝衣鳯

延伸閱讀

魏平政獲國民黨徵召選彰化縣長 王惠美：尊重黨中央的決定

魏平政被批空降參選縣長 陳素月：不會小覷對方、將調整選舉策略

誰選彰化縣長藍內亂、蔡壁如也想戰 黃國昌：守住才最重要

國民黨徵召前鎮代洪志明參選東港鎮長 盼打破33年無執政局面

相關新聞

沈伯洋稱遭針孔偷拍報警陷「死局」 王鴻薇揭真相：警察遭莫須有指控

民進黨提名立委沈伯洋參選年底台北市長選舉，國民黨立委王鴻薇今天揭露，去年沈伯洋自爆遭針孔攝影機偷拍一事，她當下就發文警政署調查，調查結果就是「遭指控的車牌車輛並沒有偷拍犯罪和不法事實」，沈伯洋做為台北市長參選人，應用更公平態度面對警察調查，大家不能容忍警察遭到莫須有指控。

賴總統稱擁資源卻沒領頭羊 北市秀5政績問：中央不做還說三道四

民進黨今天正式徵召立委沈伯洋參選北市長，對於賴清德總統稱「台北市擁有資源卻沒有扮演領頭羊的角色」，北市府副發言人葉向媛表示，平常中央該做的不做，在選舉提名的時候，還跑來對台北說三道四，台北真的很無奈。

蘇巧慧稱李四川政見是「跟進」 李競辦：難跟進蘇的吹牛功力

國民黨新北市長參選人李四川今提出「新北敬老卡升級」政策，未來600點中的300點將悠遊卡化，擴大使用範圍，民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱李四川政見是「跟進」，李四川競選辦公室表示，許多民眾反映敬老卡使用限制多、點數常有剩餘，李四川政策正是解決民眾痛點，蘇巧慧政見則完全無法解決該問題，蘇自我感覺良好的吹牛功力，令人難以跟進。

「她不會讓國民黨受傷害」 魏平政：謝衣鳯不會脫黨參選

國民黨今天在中常會由黨主席鄭麗文宣布徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，魏平政晚間在接受廣播節目訪談中表示，他會再去拜訪原本有意參選的立委謝衣鳯等3人尋求支持，要避免親痛仇快，藍白要團結，才能打贏勝仗，他會端出政策牛肉，有信心贏得勝選。

蔡壁如想選彰化縣長 謝衣鳯酸：彩蛋不斷 為了藍白合是否要重啟民調

國民黨今天宣布徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，不滿被國民黨排除在外的立委謝衣鳯今天諷刺說，肥皂劇「彰化縣長選情」在製作人黨中央及導演縣黨部歹戲拖棚下，民眾黨前立委蔡壁如也有意參選縣長，為了藍白合作，是否又要以民主初選方式進行？看來又彩蛋不斷了。

綠今徵召沈伯洋 蔣萬安視察高地困難工程秀政績

民進黨今天正式徵召立委沈伯洋出戰蔣萬安；蔣今天下午則視察北市高地管線末端溪山里的供水工程進度，蔣萬安致詞表示，北市府要將市民民生的最後一哩接上，預計年底完工。蔣提到，過去27年，管線末端接管完成1千7百多用戶，不過他上任短短三年，已經完成1千3百多用戶管線末端接管。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。