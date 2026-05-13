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蘇巧慧稱李四川政見是「跟進」 李競辦：難跟進蘇的吹牛功力

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今前往樹林區南園里參與長者共餐活動，並宣布將推動「敬老卡升級」政策。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今前往樹林區南園里參與長者共餐活動，並宣布將推動「敬老卡升級」政策。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今提出「新北敬老卡升級」政策，未來600點中的300點將悠遊卡化，擴大使用範圍，民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱李四川政見是「跟進」，李四川競選辦公室表示，許多民眾反映敬老卡使用限制多、點數常有剩餘，李四川政策正是解決民眾痛點，蘇巧慧政見則完全無法解決該問題，蘇自我感覺良好的吹牛功力，令人難以跟進。

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李四川競選辦公室指出，針對李四川提出的敬老卡升級、300點悠遊卡化政策，已有專家學者表示，新北市城鄉差距大，偏鄉、山區及海邊地區交通資源不足，確實會出現「有點數卻用不到」的問題，因此李四川提出的政見可以擴大使用範圍，並反映偏鄉需求。

李四川競選辦公室表示，蘇巧慧喊出敬老卡加碼至1000點政策，並無法解決敬老卡使用限制多的問題，也完全未提及悠遊卡化等內容，然而蘇巧慧卻稱李四川政見是「打六折」甚至是「跟進」，凸顯蘇巧慧在評論前完全沒有做功課，也完全不了解基層需求，但蘇自我感覺良好的吹牛功力，倒是令人歎為觀止。

蘇巧慧說建議新北市府團隊立刻推動敬老卡升級，像學童免費營養午餐一樣，李四川競選辦公室回應，感謝蘇巧慧對李四川政策的肯定，同時也再次提醒大家，免費營養午餐政策是李四川在台北市副市長任內便率先推動，李四川會持續提出各項務實政見，以行動代替口號、以政見取代吹牛。

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