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沈伯洋稱遭針孔偷拍報警陷「死局」 王鴻薇揭真相：警察遭莫須有指控

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋去年曾稱遭針孔偷拍，報警後卻變成無結果的「死局」，國民黨立委王鴻薇今揭露警方調查結果。圖／取自王鴻薇臉書
民進黨台北市長參選人沈伯洋去年曾稱遭針孔偷拍，報警後卻變成無結果的「死局」，國民黨立委王鴻薇今揭露警方調查結果。圖／取自王鴻薇臉書

民進黨提名立委沈伯洋參選年底台北市長選舉，國民黨立委王鴻薇今天揭露，去年沈伯洋自爆遭針孔攝影機偷拍一事，她當下就發文警政署調查，調查結果就是「遭指控的車牌車輛並沒有偷拍犯罪和不法事實」，沈伯洋做為台北市長參選人，應用更公平態度面對警察調查，大家不能容忍警察遭到莫須有指控。

2026九合一選舉

王鴻薇表示，大罷免前沈伯洋在三立節目中指出，家門口被裝針孔攝影機偷拍，沈抄下車牌並報警，卻變成無結果的「死局」。

王鴻薇表示，其實第一時間，她就發文警政署要求一定要重視沈委員人身安全。她要很肯定台北市的警方，警方很快調查後就公告查無不法情事，這件事原來就是烏龍一場，沒想到沈伯洋深夜在社群做出回應，並PO出涉事車輛裝設針孔攝影機的照片，還稱：「原來現在是要打我被害妄想症？」

王鴻薇說，沈伯洋的發言讓基層員警相當難堪，當時雖然警方有給她詳細的回覆，但顧及沈伯洋感受，她也沒有再繼續提供給媒體。如今民進黨要提名沈伯洋參選台北市長，她就必須要站在廣大警察基層角度，希望政治人物這種無謂和莫須有的騷擾警政的事情不要再發生；因為台北市長候選人的安全必然落在警察身上，希望警察能夠有尊嚴的執勤，不是莫名其妙被冠以報案成死局的指控。

王鴻薇提供當時未公開的詳細回覆表示，沈伯洋有沒有「被害妄想症」，她不是醫生不能判斷，但她提供的資料足可證明沈伯洋委員說的「無結果」、「死局」根本是謊言。這個案子經過調查的結果就是，沈伯洋指控的車牌車輛並沒有偷拍犯罪和不法事實，用報案後「無結果、死局」形容警局的處理實不公平；身為台北市長參選人，沈伯洋應該用更公平的態度面對警察執勤和調查，民眾不能容忍警察再遭到莫須有的指控。

王鴻薇 沈伯洋 警察 2026九合一選舉

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