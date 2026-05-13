沈伯洋披綠袍當母雞 小雞振奮直呼「北市新希望來了」

民進黨今徵召立委沈伯洋參選台北市長，北市小雞群起振奮。議員陳賢蔚一句「來了！我們台北市的新希望！一起努力，讓台北變得更棒！」鍾佩玲也直呼台北隊到位，「台北隊長報到啦！」林延鳳則酸北市在藍白執政沒明顯改變，期待2026選戰能創造新局。

議員鍾佩玲今在臉書發文直呼，今天黨中央提名沈伯洋為民進黨台北市長候選人，她更特別跟大家分享一下珍藏的沈伯洋剪髮前照片。她說，當時跟沈伯洋深入討論、分享很多市政的議題跟展望，未來也即將一起作戰，相信沈一定能帶領民進黨議員台北市全壘打。

議員林延鳳則指出，以前有前輩跟她分享一個民代必要的特質有溫暖正直、聽得懂人家講話的重點，以及勇敢承擔，用於改變與學習。她跟沈伯洋見面幾次，他每次都做足準備，談政策、談教育、談交通、談河川治理，談治安，他總能馬上找到重點並提供看法，這是一個候選人必備的能力。

林延鳳說，過去2年外界對他的檢驗與人格攻擊很多，也包含網路上的霸凌言語，坦白說連她自己都不一定能面對排山倒海的壓力，但沈伯洋從來未曾害怕或退卻，這是抗壓性與勇氣的展現。

她認為，北市有預算優勢，但市政過去20年在藍白的執政下卻沒有明顯的改變，北市相較於其他城市，沒有進步就等同退步，期待2026這場選戰能創造新局，讓台北市政議題聚焦。