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蔡壁如想選彰化縣長 謝衣鳯酸：彩蛋不斷 為了藍白合是否要重啟民調

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
爭取參選彰化縣長的立委謝衣鳯（中)酸說她與縣府參議柯呈枋（左)都出局領便當，黨中央徵召前考紀會主委魏平政（右 )參選，但仍有彩蛋續集。資料照／記者林宛諭攝影
爭取參選彰化縣長的立委謝衣鳯（中)酸說她與縣府參議柯呈枋（左)都出局領便當，黨中央徵召前考紀會主委魏平政（右 )參選，但仍有彩蛋續集。資料照／記者林宛諭攝影

國民黨今天宣布徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，不滿被國民黨排除在外的立委謝衣鳯今天諷刺說，肥皂劇「彰化縣長選情」在製作人黨中央及導演縣黨部歹戲拖棚下，民眾黨前立委蔡壁如也有意參選縣長，為了藍白合作，是否又要以民主初選方式進行？看來又彩蛋不斷了。

2026九合一選舉

國民黨原有謝衣鳯、縣政府參議柯呈枋、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章3人爭取代表藍營參選彰化縣長，原本內部民調最高的謝衣鳯堅持參選，卻因和其弟彰化議長謝典林也欲連任議長，參選縣長和議長只能二者取其一的政治現實下，最後由前立委蕭景田力薦前考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長出線，但也引發另3人不滿。

謝衣鳯昨天在臉書貼文說，國民黨在彰化縣是有勝選的機會，但沒有樂觀到隨手指點江山也能贏。彰化縣的鄉鎮長及各級民意代表，對於這次選情的焦慮，沒辦法透過倉促提名化解。

由於今天又傳出民眾黨前立委蔡壁如也有意參選彰化縣長，謝衣鳯今天回應媒體說，肥皂劇「彰化縣長選情」在製作人黨中央及導演縣黨部歹戲拖棚下，彩蛋不斷，就在黨中央宣布徵召魏平政，現在又多顆彩蛋，傳出民眾黨蔡壁如認為連她這外地人民調都比魏平政高，所以有意參選彰化縣長，彰化縣長這劇情從無限之戰，原將進入終極之戰，但又有彩蛋續集。

謝衣鳯說，應要請影視媒體朋友先去問問國民黨黨中央，未來蔡壁如以民眾黨候選人參選，為了藍白合作，是否需要比照宜蘭及嘉義市，以民主初選方式進行？彰化縣長選舉是否又回到仍必須民調初選的原點， 如果藍白合需要做民調，請問為什麼國民黨黨內有多位角逐者就不能民主做民調？

謝衣鳯酸說，「我們彰化現有三位在這肥皂劇中，似乎是製作人及導演劇本中的路人甲，且今天都領便當了！」 原以為終極之戰END，真的沒意料到這劇情發展又有彩蛋，原來彰化縣參選人在黨中央今天徵召後，才開始進入高潮，就像湯姆·克魯斯的Mission: Impossible一直有新劇有彩蛋。

2026九合一選舉 謝衣鳯 魏平政 蔡壁如 藍營 考紀會 彰化

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