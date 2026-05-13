綠今徵召沈伯洋 蔣萬安視察高地困難工程秀政績

民進黨今天正式徵召立委沈伯洋出戰蔣萬安；蔣今天下午則視察北市高地管線末端溪山里的供水工程進度，蔣萬安致詞表示，北市府要將市民民生的最後一哩接上，預計年底完工。蔣提到，過去27年，管線末端接管完成1千7百多用戶，不過他上任短短三年，已經完成1千3百多用戶管線末端接管。

「台北隊一直堅持，該做的事、對的事，都要勇敢去做！」蔣萬安致詞時還特別提及老市長黃大洲常常提醒他，做市長的一定要記得，做什麼事情，不好做、大家不敢做、不願意做的，就要克服困難全力以赴。蔣說，以這次高地供水最後一哩路全力推進為例，就是不好做、困難的，住戶也很少效益不高，但他認為，只要台北市民有需求，偉大城市民生安全才是最重要。他會確保相關工程進度如期如質，也會以最嚴格標準讓工程完成，期待年底完工，讓山區住戶能有安全穩定的用水。

蔣萬安今天下午視察士林區溪山里等高地供水工程，除聽取目前工程進度簡報，也到現場視察管線工程進度，蔣萬安說，他上任第一年，北市的自來水接管普及率相當高，但他發現，還是有少部分山區住戶沒有自來水接管，所以就問水處，困難在哪裡？包括費用經費益挹？居民負擔費用？還有接管要克服工程困難、用地取得等，所以這最後一哩路非常艱困，也是非常難達成，但對他來說，「沒有放棄，市府團隊克服各項困難，將最後一哩路接上。」

蔣說，當時他拍板定案，第一，先提高民生管線的補助費用，從60提高到90萬元；第二，對於住戶居民負擔下降，也才能讓住戶有意願參與工程；第三，用地取得想辦法跨局處合作，結合相關單位一起做，包括都發局等，有推力、拉力，克服各種困難，從2023年起到現在，改善1317戶，平均每一年改善330戶；自來水處說，過去27年改善1700多戶，不過他短短這三年，就改善 1千3百多戶。

蔣提到，後來2024年發生水質事件，包括衛生局相關的區公所等大家全力動起來，協助在地居民做好相關健康管理，這段期間改善溪山里用水，積極執行預算投編、整體規畫、設計、發包、施工、克服用地取得等，預計到今年底完工，改善470戶，而且完成30公里的自來水管線，這過程有很多不為知的辛苦，感謝同仁這麼快完成這不可能的任務。

北水處表示，本案為改善山區用水環境轉捩點，完工後將供應溪山里及平等里等地區逾470戶居民安全穩定的自來水，解決過去長期仰賴簡易自來水系統所面臨的水質與供水不穩定風險。

本次工程規模龐大且環境極具挑戰，預計新設逾3萬公尺自來水管線、5座加壓站及10座配水池。北水處在克服山區用地取得及招標難題後，已於114年底前完成土建、管線與機電共5標案發包，今年起啟動同步施工。透過整合各標工程介面及採取給配水管併施等加速策略，克服山區蜿蜒地形限制，拚今年底通水目標。

北市長蔣萬安今天下午則視察北市高地管線末端溪山里的供水工程進度。圖／引用自供訊