綠今徵召沈伯洋 蔣萬安視察高地困難工程秀政績
民進黨今天正式徵召立委沈伯洋出戰蔣萬安；蔣今天下午則視察北市高地管線末端溪山里的供水工程進度，蔣萬安致詞表示，北市府要將市民民生的最後一哩接上，預計年底完工。蔣提到，過去27年，管線末端接管完成1千7百多用戶，不過他上任短短三年，已經完成1千3百多用戶管線末端接管。
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「台北隊一直堅持，該做的事、對的事，都要勇敢去做！」蔣萬安致詞時還特別提及老市長黃大洲常常提醒他，做市長的一定要記得，做什麼事情，不好做、大家不敢做、不願意做的，就要克服困難全力以赴。蔣說，以這次高地供水最後一哩路全力推進為例，就是不好做、困難的，住戶也很少效益不高，但他認為，只要台北市民有需求，偉大城市民生安全才是最重要。他會確保相關工程進度如期如質，也會以最嚴格標準讓工程完成，期待年底完工，讓山區住戶能有安全穩定的用水。
蔣萬安今天下午視察士林區溪山里等高地供水工程，除聽取目前工程進度簡報，也到現場視察管線工程進度，蔣萬安說，他上任第一年，北市的自來水接管普及率相當高，但他發現，還是有少部分山區住戶沒有自來水接管，所以就問水處，困難在哪裡？包括費用經費益挹？居民負擔費用？還有接管要克服工程困難、用地取得等，所以這最後一哩路非常艱困，也是非常難達成，但對他來說，「沒有放棄，市府團隊克服各項困難，將最後一哩路接上。」
蔣說，當時他拍板定案，第一，先提高民生管線的補助費用，從60提高到90萬元；第二，對於住戶居民負擔下降，也才能讓住戶有意願參與工程；第三，用地取得想辦法跨局處合作，結合相關單位一起做，包括都發局等，有推力、拉力，克服各種困難，從2023年起到現在，改善1317戶，平均每一年改善330戶；自來水處說，過去27年改善1700多戶，不過他短短這三年，就改善 1千3百多戶。
蔣提到，後來2024年發生水質事件，包括衛生局相關的區公所等大家全力動起來，協助在地居民做好相關健康管理，這段期間改善溪山里用水，積極執行預算投編、整體規畫、設計、發包、施工、克服用地取得等，預計到今年底完工，改善470戶，而且完成30公里的自來水管線，這過程有很多不為知的辛苦，感謝同仁這麼快完成這不可能的任務。
北水處表示，本案為改善山區用水環境轉捩點，完工後將供應溪山里及平等里等地區逾470戶居民安全穩定的自來水，解決過去長期仰賴簡易自來水系統所面臨的水質與供水不穩定風險。
本次工程規模龐大且環境極具挑戰，預計新設逾3萬公尺自來水管線、5座加壓站及10座配水池。北水處在克服山區用地取得及招標難題後，已於114年底前完成土建、管線與機電共5標案發包，今年起啟動同步施工。透過整合各標工程介面及採取給配水管併施等加速策略，克服山區蜿蜒地形限制，拚今年底通水目標。
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