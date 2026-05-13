莊瑞雄讚沈伯洋「帥馬」讓蔣萬安緊張？藍議員酸：好抖、好害怕

民進黨今提名沈伯洋參選台北市長，民進黨立院團幹事長、選對會成員莊瑞雄今表示「我們這匹帥馬讓蔣萬安有點緊張」。國民黨台北市議員柳采葳則反酸，真的是緊張的不得了，好抖、好害怕，好怕「帥馬」變「瘋馬」，看誰不順眼就踢誰，把不順眼的人通通踢成中共同路人。

柳采葳指出，民進黨到底有多不尊重台北市民，還是看不起陳水扁、李應元、謝長廷等人，為了要造神，一下子說沈伯洋像一堆明星，現在又說他是20年最強，民進黨是真的想選贏，還是只想把台北市變成「黑熊學院」的校外教學現場？台北市長蔣萬安在處理大巨蛋的時候，這位20年最強的「市政小白」在研究誰的臉書留言有簡體字。

她說，台北市民很務實，沒人想知道沈伯洋敷什麼面膜、用什麼保養品，只想看沈伯洋把那層政治粉飾的面膜撕掉後，能不能講出一句像樣的人話、提出一個具體的政見，如果只會繼續抓間諜，她建議直接去應徵國安局長，別來台北市耽誤大家的時間。台北市需要的是「市長」，不是「數位紅衛兵」更不是「最強帥馬」。

柳采葳還說，蔣萬安市長屬馬，如果要說帥馬的話，要不要去問路人啦？真的不要自嗨耶。