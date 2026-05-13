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魏平政被批空降參選縣長 陳素月：不會小覷對方、將調整選舉策略
國民黨今天宣布徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，民進黨提名的彰化縣長參選人立委陳素月今天也表示，魏平政是社頭鄉人，也屬於她南彰本命區，她不會小覷對方的爆發力，將會積極調整選舉策略，全力以赴應戰。
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陳素月說，國民黨提名魏平政是社頭鄉人，社頭鄉在南彰化，也屬於她的本命區，在地方人脈和資源上有高度重疊性，所以她會積極調整選舉策略，畢竟國民黨的組織和動員力很強，她不會小覷對方的爆發力，將會全力以赴，不會辜負鄉親的期待。
魏平政的參選，被也有意參選的國民黨立委謝衣鳯批為「空降」，不具基層實力，也讓國民黨基層「炸鍋」反彈，還有民眾黨前立委蔡壁如也有意代表民眾黨角逐彰化縣長，魏和蔡二人都被視為空降者。
陳素月強調，她長期在地方深耕，相較空降者，當然會更了解民眾和地方需求，但面對魏平政，她絕不會大意，畢竟為他操盤者是將會是國民黨彰化縣黨部主委、前立委蕭景田，蕭景田也是社頭人，曾任全國農會理事長，長期對農會系統等基層的掌控，對於其動員能力，她將會嚴陣以待。
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