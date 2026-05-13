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沈伯洋參選北市長 以女兒故事談「改變是可能的」

中央社／ 台北13日電
身兼民進黨主席的賴清德總統今天正式徵召民進黨立委沈伯洋（圖）參選台北市長。聯合報記者潘俊宏／攝影
身兼民進黨主席的賴清德總統今天正式徵召民進黨立委沈伯洋（圖）參選台北市長。聯合報記者潘俊宏／攝影

民進黨提名立委沈伯洋參選台北市長，挑戰現任市長蔣萬安。沈伯洋今天說，台北市面臨人口流失、通勤塞車、環境衛生、食安問題及托育環境等問題，他決定參選並推動具備長期規劃的城市治理生態系，「真的能改變嗎？我女兒讓我知道：真的可以！」

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兼任民進黨主席的賴清德總統在提名記者會上，為沈伯洋繫上競選背帶。

沈伯洋致詞時向市民喊話，「我決定參選台北市長、請讓我成為你的市長」。

他說，自己是土生土長的台北人，從小在五分埔長大，他念了建中、台大，美國賓州大學法學碩士、加州大學犯罪學博士。在美國爭取到教職，他當時想，留在美國日子可以過得很不錯，但心中一直有個聲音要他回家。台北是他的故鄉，他心之所繫，於是他放棄教職，回家鄉開始努力工作。

沈伯洋說，許多人認識的他，是他2年來的立委生涯，鑽研國安，守護國土。但過去的他，有十多年的時間，從事社會生態的學術研究，成立智庫、非營利組織，之後走進教室，走進國會。他期盼把自己的專業以及世界的經驗、解決方案，帶回台灣，奉獻給台北市民。

他說，台北是全台灣條件最好的城市，也是台灣最接近世界的地方。然而條件最好，人卻留不住；預算最豐厚，市民卻感受不到規劃的改變；交通建設最廣，市民通勤時間仍舊無法真正縮短，大家飽受塞車之苦；市民辛苦擠出時間追垃圾車，但城市的環境衛生卻沒有跟著提升；食安問題一件接著一件，托育環境更令人憂心，「這座城市，能讓家長安心嗎？」大家每天都在努力生活，卻越來越難感受到這座城市正在變得更好。

沈伯洋認為，一座城市最怕的，不是出現傷口，而是只剩下貼OK繃的能力，來掩蓋更深層的危機。一座城市如果失去了長期規劃的能力，再多資源，也很難轉化成市民真正的幸福感。

他說，以前也常問自己「真的能改變嗎？我女兒讓我知道：真的可以！」

沈伯洋提到，他女兒是收養的。她來到家裡的時候，因為對陌生環境感到恐懼，第一天緊抱著媽媽，7個小時不肯鬆手。他在旁邊，她甚至不敢看他。但他沒有放棄，看遍文獻研究怎麼讓小孩敞開心房，每天對著還不會講話的她介紹他自己，陪著她，等著她。「慢慢地，她開始牽起我的手。慢慢地，她願意讓我抱一下。慢慢地，她會主動跑過來，叫我把拔。」

沈伯洋笑說，女兒讓他知道「改變是可能的，只是需要開始，需要決心。」

沈伯洋說，公民也改變了他。這幾年，他看到越來越多的公民，為了自己相信的事情，站了出來。

他說，作為一個學者，作為一個從政者，作為一個父親，他也應該站出來，告訴大家，台北市民要的是什麼。在一整座城市中，要形成一個生態系，配上有方向、有效率的城市治理，才會形成城市的活力、希望與願景。解決問題，不是只要OK繃，而是給台北完整的免疫系統。

他認為，城市的靈魂來自市民的參與，不是當權者的權力光環。台北能夠遞給世界的名片，不是來自於一位市長，而是來自於所有市民的辛勞與創造，以及對生活的想像。也唯有如此，才能真正跟東京、紐約、倫敦、巴黎站在一起，舉辦無限城論壇。這才是台灣的首都。這才是世界的台北。

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安 賴清德

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