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影／綠徵召沈伯洋選台北市長 賴清德讚有三度空間治理能力

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統（右）今天正式徵召民進黨立委沈伯洋（左）參選台北市長，並大力盛讚沈伯洋有三度空間治理能力，能帶領台北市走向世界。記者潘俊宏／攝影
身兼民進黨主席的賴清德總統（右）今天正式徵召民進黨立委沈伯洋（左）參選台北市長，並大力盛讚沈伯洋有三度空間治理能力，能帶領台北市走向世界。記者潘俊宏／攝影

民進黨立委沈伯洋今天正式被徵召參選台北市長，身兼民進黨主席的賴清德總統大力推薦沈伯洋擁有國際空間的深度，跨域治理的廣度，以及對城市市民的溫度等三度空間治理能力，可為台北市扮演國際領頭羊的角色，希望台北市民鼎力支持沈伯洋能高票當選。

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賴清德表示，沈伯洋擁有國安、資訊與法律的專業，也是兼具都市規劃、環境心理學的跨領域人才，可說是社會工程師，他看待城市治理是彼此連動的生態體系，而且沈伯洋認為台北的國際定位，應該要走向世界、平等連結世界，用豐富的民間活力與民主價值和國際大城市並肩而行，就像他所主張推動的「無限城論壇」，建立超越地理及價值連結的城市外交體系。

身兼民進黨主席的賴清德總統（右）今天正式徵召民進黨立委沈伯洋（左）參選台北市長，並大力盛讚沈伯洋有三度空間治理能力，能帶領台北市走向世界。記者潘俊宏／攝影
身兼民進黨主席的賴清德總統（右）今天正式徵召民進黨立委沈伯洋（左）參選台北市長，並大力盛讚沈伯洋有三度空間治理能力，能帶領台北市走向世界。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉 沈伯洋 賴清德 立委

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