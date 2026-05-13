沈伯洋選北市！綠議員讚承擔面對困境「北市不應只剩貼OK繃能力」

民進黨今下午正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，挑戰現任市長蔣萬安，民進黨議員簡舒培今也大讚沈願意面對台北市所面臨的困境，提出長遠規畫願景，當積極面對問題的人對上消極包裝的人，相信選民最做出最好的決定，更重申沈參選演說提及，台北市不應只剩下貼OK繃的能力，大讚沈的承擔。

簡舒培說，沈伯洋參選演說令人感觸很深，台北市這幾年人口不斷流失、交通壅塞、公共安全問題、環境衛生爭議、托育與生活壓力越來越重，但很多時候，市府選擇的不是正面解決問題，而是先忙著包裝形象、維持聲量。

簡舒培提及，沈伯洋提到一句話讓她非常有感，「一座城市最怕的，不是出現傷口，而是只剩下貼OK繃的能力。」現在的台北缺的不是口號而是長期規畫能力，沈從城市治理、生態系、公共政策角度，重新思考台北未來，他願意面對問題，而不是逃避問題，願意承擔挑戰，而不是只經營形象。

簡舒培說，一個積極面對問題的人，對上只剩消極包裝的人，她相信這場選戰台北市民會做出選擇翻轉首都，重新找回台北的光榮。