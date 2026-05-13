藍徵召魏平政選彰化…醫殘酷點出他最大問題 喊話盧秀燕不擔心嗎？

國民黨彰化縣長候選人今徵召考紀會前主委魏平政，黨主席鄭麗文喊話「遺珠」要為大局放下。時事評論者、醫師沈政男剖析民調，殘酷點出魏平政最大問題，直言怎麼追，若選輸，鄭要負什麼樣的責任，並喊話台中市長盧秀燕不擔心嗎？

沈政男指出，國民黨彰化縣長徵召魏平政，但前幾天有媒體民調，國民黨在彰化縣板塊31.86%、民眾黨10.33%，藍白加起來逾41%，民進黨僅26.16%，藍白比綠營大了10幾%。若提一個有勝算的人選，其實贏面蠻大的。

偏偏同個民調，魏平政對上陳素月14.4%比39.2%，落後25%，要怎麼追？反觀，之前也有民調做謝衣鳳對決陳素月，謝31.9%、陳34.8%，差距只有2.9%。如今提名魏平政，請問鄭麗文主席，最後選輸了怎麼辦？她要負什麼樣的責任？

沈政男也點出，魏平政最大的問題就是知名度，如同民進黨在南投縣找了一位沒人認識的牙醫代表選縣長，相當奇怪，尤其彰化縣有現成的、知名度很高且勝算很大的人選－謝衣鳯，結果因為謝家人反對，就不提名她，這個選民會看不懂的。

此外，選舉靠樁腳的時代已經過去了，有些看似靠樁腳而當選的人，現在民調會贏，不是因為家族樁腳在力挺，而是家族及過去自己的努力，已經累積一定的知名度跟支持度了，這就是謝衣鳯即使沒有謝家人支持，黨內民調仍是最高的。

他強調，若提名有困難，沒法協調、沒共識就進入黨內民主機制進行初選，怎會跳過民主機制就直接徵召；而彰化縣長這一局，有機會角逐2028的盧秀燕不擔心嗎？畢竟彰化這席顧起來，對2026整體選舉結果、對藍白士氣將有很大鼓舞。