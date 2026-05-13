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說服藍委採購無人機？蔣萬安舉這事反嗆沈伯洋「民進黨投下棄權」
民進黨中央今將徵召立委沈伯洋參選台北市長，沈伯洋在接受媒體訪問時希望蔣萬安可以去說服藍營，採購無人機系統；對此，蔣萬安下午受訪反問，在野黨的軍購版本，民進黨在表決時不是投下贊成？後來投下棄權。
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民進黨立委沈伯洋曾指，國民黨不贊成將無人機採購放進特別預算，就是不重視、不支持建構無人載具戰力，且沈伯洋受訪，希望蔣萬安去說服藍營，採購無人機系統，避免軍購延宕。對此，蔣萬安下午視察士林區溪山里等高地供水工程受訪指出，在野黨的軍購版本，民進黨在表決時不是投下贊成？後來投下棄權，他們並沒有反對。
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