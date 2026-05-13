沈伯洋：選北市長中國議題該談就談 和市政議題不衝突

民進黨今天正式徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，沈伯洋在提名記者會表示，抗中保台一直以來是對方想對他貼的標籤，他在外交及國防委員會當然要討論如何守護國家，在談台北市政時，自然和中國沒太大關係；他一直對很多議題都有討論，這並不互相衝突，未來也不會改變這方式，該談就談。

沈伯洋指出，他從小在五分埔長大，念了建中、台大、美國賓州大學法學碩士、加州大學犯罪學博士，在美國爭取到教職，他當時想留在美國，日子可以過得很不錯，但心中一直有個聲音要他回家，台北是故鄉，他的心之所繫，於是他放棄教職回家鄉開始努力工作。

沈伯洋說，台北成為了全台灣條件最好的城市，也是台灣最接近世界的地方，然而條件最好，台北市人口卻不斷流失，預算最豐厚，市民卻感受不到規畫的改變，交通建設最廣，市民通勤時間仍舊無法真正縮短，大家飽受塞車之苦。市民辛苦擠出時間追垃圾車，但城市的環境衛生卻沒有跟著提升。食安問題一件接著一件，托育環境更令人憂心。

沈伯洋表示，一座城市最怕的，不是出現傷口，而是只剩下貼OK繃的能力，來掩蓋更深層的危機。一座城市如果失去了長期規畫的能力，再多資源，也很難轉化成市民真正的幸福感。

沈伯洋指出，作為一個學者，作為一個從政者，作為一個父親，他應該站出來告訴大家，台北市民要的是什麼。大家有時間能夠陪伴自己或所愛的人；在台北打拚能夠有運用的基金；能夠自在地走到更多乾淨的綠地廊道，舒服地休息放鬆；每一個年齡層都能在這座城市裡感受到被照顧、被關愛；一座安全、友善，被世界擁抱的城市。

沈伯洋說，這些不是一條一條分開的口號，而是在一整座城市中，如何形成一個生態系。解決問題，不是只要OK繃，要的是給台北完整的免疫系統，這才是台灣的首都，這才是世界的台北。