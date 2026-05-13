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魏平政獲徵召…國民黨：尊重蔡壁如選彰化 但要回歸藍白協商機制

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨2026彰化縣長提名底定，國民黨中常會今通過提名，徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長。記者鄭媁／攝影
國民黨2026彰化縣長提名底定，國民黨中常會今通過提名，徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長。記者鄭媁／攝影

國民黨中常會今通過提名，徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長。國民黨組發會主委李哲華說明，彰化縣之所以無法採初選，是因應特殊選情；對於民眾黨前立委蔡壁如也有意參選，尊重蔡壁如表達參選意願，但還是回歸藍白共同協商機制，相信民眾黨一定會有妥適的安排。

2026九合一選舉

國民黨立委謝衣鳯今在專訪表達對黨中央不滿，批評不了解民意，在彰化縣找空降的人來選從來沒成功。至於是否脫黨參選，謝衣鳯酸，國民黨跟以前不一樣，都沒有尊重她個人，也沒有問過她，都很喜歡去問她的家人，如此不尊重，「那是否脫黨參選就去問她的家人吧。」

魏平政在獲提名後，與李哲華及國民黨彰化縣黨部主委蕭景田舉行記者會。魏平政表示，謝衣鳯是他非常敬重的立委，在立法院表現非常好，對於謝衣鳳所有的說法，都感謝她的指教。

魏平政表示，他的民調現在低，不代表以後也會低，從現在開始，他會傾聽大家聲音，踏遍彰化土地，提出願景與政見，讓縣民有感，吸引大家注意力，相信他的民調自然會上升。

他強調，此時國民黨不能分裂，若分裂，無法打贏這場選戰。他一定會用最大誠意，登門拜訪原本有意角逐的謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章三位黨內同志，尋求支持與合作，把他們好的政見變成我的政見，「大家都是為彰化好，由誰來做都一樣。」

對於謝衣鳯質疑，協調過程中不跟她溝通，而是跟她的家人溝通？另傳出彰化縣超過40位黨代表連署，主張支持民調較高的參選人、反對空降。

魏平政表示，他絕對不是空降，「我家在彰化社頭，從來沒有離開過社頭」，他出外求學，是讓自己更強；出外就業，是讓彰化的襪子賣到全世界。相信他對彰化的貢獻不會比其他人少，只不過因為知名度比較低，這要反省檢討，如何提高知名度，所以一定會端出政策牛肉讓大家認同。

魏平政說，他會用最大誠意登門造訪、當面請益，請問他們如何讓彰化更好。希望這些同志體諒，國民黨要贏得這場選舉絕不可以分裂，他會用最大誠意來化解疑慮並尋求支持。

李哲華說明，黨主席鄭麗文去年11月上任後即開始22縣市的布局工作。彰化縣之所以無法採初選，是因應特殊選情，有意參選的三位同志，他們都有接觸討論過，但從選戰布局來看，第一是候選人特質，如何產生區隔以達成勝選目標；第二是因應選戰策略發展，如何在最後投票日贏得勝選，才是最主要的目的。

李哲華說，三位同志包含各自的支持團隊，心中有不舒服，這是人之常情，能理解。但黨中央採取徵召方式處理，是經過很多深思熟慮研議的，包含請黨部主委蕭景田負責操盤，他對地方非常熟悉，對於對手更是熟悉。

李哲華說，候選人有特殊的人格特質，符合未來彰化產業升級、轉型的需要，對彰化整體經濟、對基層鄉親生活各方面的改善，能提供更好的生活環境。這是政黨提名人選的職責，也是對彰化鄉親的承諾。提名過程，考量彰化政情的特殊性，唯一的出發點就是達成上述共同目標。

李哲華表示，蔡壁如昨到民眾黨彰化縣黨部遞交參選意願書，民眾黨秘書長周榆修第一時間就致電告知此事。關於藍白合作，從兩黨協議、共同願景發布，到現在已完成三個縣市藍白共推候選人的作業。藍白共同討論共推人選時，當時就談到四個縣市，包括禮讓現任的新竹市，以及他們有意願的新北、宜蘭、嘉義市。

李哲華說，藍白兩黨共同協議當時談的是四個縣市，因為屬於民眾黨黨內同志表達參選意願，相信民眾黨中央會做妥適處理。

2026九合一選舉 彰化 魏平政 謝衣鳯 蔡壁如

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