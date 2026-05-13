沈伯洋將代表民進黨參選台北市長 蔣萬安：我每天專注在市政上

民進黨下午徵召立委沈伯洋參選台北市長，對此，蔣萬安下午受訪訪，對於民進黨正式拍板徵召沈伯洋，怎麼看這位「外界稱多邊形戰士」的對手？蔣萬安說，「我就是每天專注在市政上面」；市府持續一步一腳印，來為所有市民福祉來打拼。

蔣萬安下午視察士林區溪山里等高地供水，媒體問他怎麼看沈伯洋這位「外界稱多邊形戰士」、是否如國民黨立委葉元之所言恐重演「一屍五命」，但蔣萬安表示，自己持續每天專注在市政上面。

蔣萬安說，今天特別來視察自來水管線接管的工程進度，大家很難想像，在台北市都會區，其實還是有少部分山區住戶居民，沒有自來水可以用，因此在前年當發生水質事件的時候，他就立刻宣布台北市自來水「最後一哩路」的工程計畫。

他說，市府籌編預算、包括土地的取得等等，投入4.2億的經費，目前也新接了包括有近30公里的自來水管線，就是要確保台北市所有的市民，不管是住在任何一個地方，都能夠有穩定安全的供水，市府持續一步一腳印，來為所有市民福祉來打拼。

媒體也追問，沈伯洋陣營要找民進黨秘書長徐國勇助陣，怎麼評估？蔣萬安說，台北隊就是持續每天專注在市政上面。

蔣萬安強調，市民期待的，就是希望讓所有市民朋友相關的權益得到最好的照顧，他們的需求能夠被解決。