魏平政獲國民黨徵召選彰化縣長 王惠美：尊重黨中央的決定

國民黨今天下午通過提名考紀會前主委魏平政參選彰化縣下屆縣長，人在歐洲參訪的彰化縣長王惠美表示，尊重黨中央的決定，相信黨中央及蕭景田主委，應有勝選的考量，她會努力在縣政上做好後盾。

國民黨原有立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋表態爭取提名，但最被看好的謝衣鳯因家族反對，但謝衣鳳堅不退讓，加上縣長王惠美力拱新北市副市長劉和然參選，主席鄭麗文也多次與王惠美溝通，提名仍陷入僵局。

由於王惠美是藍營在彰化縣的共主，有動見觀瞻的分量，經屢次勸進劉和然，但劉和然仍堅持沒有參選規畫而作罷。在國民黨通過徵召魏平政參選縣長後，王惠美的態度即引起政壇關切。

國民黨主席鄭麗文今天在中常會中，也特別「尊王」，鄭麗文說，感謝王惠美，這段時間費勁所有心力，全力希望為彰化尋找勝選之路。

鄭麗文也對王惠美喊話，強調魏平政有非常完整歷練優異專業，更是彰化傑出子弟，國民黨抱著百分百的信心和決心，一定要團結打贏這場選舉。

在國民黨通過徵召魏平政參選縣長後，王惠美雖然表示，「尊重黨中央的決定，相信黨中央及蕭景田主委，應有勝選的考量，她會努力在縣政上做好後盾。」但是否會執起兵符，才能真正證明她是否支持魏平政。