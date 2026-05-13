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魏平政獲國民黨徵召選彰化縣長 王惠美：尊重黨中央的決定
國民黨今天下午通過提名考紀會前主委魏平政參選彰化縣下屆縣長，人在歐洲參訪的彰化縣長王惠美表示，尊重黨中央的決定，相信黨中央及蕭景田主委，應有勝選的考量，她會努力在縣政上做好後盾。
2026九合一選舉
國民黨原有立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋表態爭取提名，但最被看好的謝衣鳯因家族反對，但謝衣鳳堅不退讓，加上縣長王惠美力拱新北市副市長劉和然參選，主席鄭麗文也多次與王惠美溝通，提名仍陷入僵局。
由於王惠美是藍營在彰化縣的共主，有動見觀瞻的分量，經屢次勸進劉和然，但劉和然仍堅持沒有參選規畫而作罷。在國民黨通過徵召魏平政參選縣長後，王惠美的態度即引起政壇關切。
國民黨主席鄭麗文今天在中常會中，也特別「尊王」，鄭麗文說，感謝王惠美，這段時間費勁所有心力，全力希望為彰化尋找勝選之路。
鄭麗文也對王惠美喊話，強調魏平政有非常完整歷練優異專業，更是彰化傑出子弟，國民黨抱著百分百的信心和決心，一定要團結打贏這場選舉。
在國民黨通過徵召魏平政參選縣長後，王惠美雖然表示，「尊重黨中央的決定，相信黨中央及蕭景田主委，應有勝選的考量，她會努力在縣政上做好後盾。」但是否會執起兵符，才能真正證明她是否支持魏平政。
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