李四川民調僅小贏蘇巧慧？藍議員：沖喜民調仍輸川伯

針對近日公布的新北市長選情民調，顯示國民黨新北市長參選人李四川僅小幅領先民進黨參選人蘇巧慧不到1%，新北藍營民代今表示，該份民調與地方實際感受有明顯落差，質疑調查樣本結構偏綠，「這不只是選情分析，更像是一場數字遊戲」。

新北市議員江怡臻指出，民調顯示國民黨在新北支持度僅16%，但2024總統大選時，國民黨在新北政黨票仍有約33%，「短短兩年，在沒有重大爭議、甚至挺過大罷免的情況下，支持度怎麼可能砍半？」她認為，代表調查對象的藍綠比例已經失衡，「一開始問的人就不對，結果當然失真」。

江怡臻也提到，2022年新北市長選舉，侯友宜曾大勝民進黨候選人林佳龍約25%、超過45萬票。她認為，李四川作為侯友宜市府施政團隊核心，承接的是新北市民對「實作派」的信任，在市政穩定、沒有重大爭議情況下，「要說25%的領先短時間縮水到只剩0.8%，不符合政治邏輯，也不符合新北人的投票慣性」。

對於該份民調採「簡訊加網路調查」方式，江怡臻則表示，綠營在Threads、短影音等網路空戰確實較強，支持者也較願意上網表態；但李四川支持者多是工地、基層、市場等務實族群，「他們不一定會盯著手機填問卷，但會投票給真正懂工程、會做事的人」。

江怡臻強調，即便該份民調在調查方式與取樣結構上，已對蘇巧慧較有利，但結果仍顯示李四川領先，「這反而證明川伯專業、務實的形象已跨越黨派」。她表示，「民調是氣氛，投票才是結構」，新北需要的是「真正懂建設的市長」。