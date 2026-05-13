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正式徵召沈伯洋戰台北…賴總統大讚：三度空間治理能力 北市長不二人選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天正式徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在提名記者會上大力推薦。記者潘俊宏／攝影
民進黨今天正式徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在提名記者會上大力推薦。記者潘俊宏／攝影

民進黨今天正式徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，身兼民進黨主席的賴清德總統在提名記者會上大力推薦，他表示，現在的台北市擁有全國最好資源，很可惜沒有成功扮演領頭羊角色，也沒有為台灣有任何加分，沈伯洋擁有國際空間的深度，跨域治理的廣度，以及對市民的溫度等三度空間治理能力，絕對是台北市長的不二人選。

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賴總統指出，沈伯洋在美國賓州大學取得法學碩士後，也到加州大學爾灣分校攻讀博士學位，研究社會生態學相關領域。因此，他不只是擁有國安、資訊與法律的專業，也是兼具都市規劃、環境心理學的跨領域人才。 

賴總統說，沈伯洋是社會工程師，他看待城市治理，並不是單一政策的堆疊，而是彼此連動的整體生態系統。同時也提出「真．善．美」的嚴謹邏輯，來建構具備韌性、透明且充滿人性關懷的城市空間。未來如果得到台北市民支持，看待城市治理會以生態系角度，有別於過往縣市長看待城市治理是單一面相，他看到的是城市的整體生態鏈，會關心民眾的食衣住行育樂、產業發展、勞工權益等，這是有別於過往台灣所有縣市長所具備的跨領域能力。

賴總統表示，像沈伯洋這樣專業的法律人才，大可擔任執業律師或在其他領域發揮，但他選擇在犯罪學貢獻，可充分看出對人的感情、對人性的深刻關懷；另外，他也領養的一個女兒並視如己出，如果沒有令人感動的情感，是沒辦法做出這樣決定的。

賴總統指出，沈伯洋在國外求學和國際城市交流的經驗，讓他明白台北的國際定位，不應只面向中國，而是要與世界的平等連結。他認為台灣已經走向世界，台北市也應該走向世界，台北市應該以豐富的民間活力與民主價值，來與世界進行等價交流。因此，他主張推動「無限城論壇」，應該要和國際大城市與東京、紐約、倫敦等民主重鎮並肩而行，建立起「超越地理、連結價值」的城市外交體系。 

賴總統說，一座城市的進步，需要一位具國際視野、跨領域治理能力、同時有溫度的城市治理者，懇請所有台北市民，全力支持最佳市長人選沈伯洋，讓台北治理回歸到真正以人為本的有機進化，「讓台北走向世界，成為世界的台北」。

民進黨今天正式徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在提名記者會上大力推薦。記者蔡晉宇／攝影
民進黨今天正式徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在提名記者會上大力推薦。記者蔡晉宇／攝影

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