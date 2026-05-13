脫黨選彰化縣長？ 謝衣鳯：國民黨沒問過我 去問我家人吧

國民黨今日中常會確定將徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長。國民黨立委謝衣鳯今在專訪表達對黨中央不滿，批評不了解民意，在彰化縣找空降的人來選從來沒成功。至於是否脫黨參選，謝衣鳯酸，國民黨跟以前不一樣，都沒有尊重她個人，也沒有問過她，都很喜歡去問她的家人，如此不尊重，「那是否脫黨參選就去問她的家人吧。」

謝衣鳯今接受廣播節目專訪，被主持人王淺秋問及魏平政將獲黨中央徵召，她說，40幾位彰化縣的黨代表連署反對，基層黨員和民眾的不滿情緒是炸鍋的，空降面臨非常大考驗，黨中央必須了解，不是隨便提一個人就會贏，更抱怨自己不被尊重，和另外兩位有意參選，在地方耕耘的同志，被當成「三傻」。

謝衣鳯表示，從目前民調看起來，魏平政還落後民眾黨前立委蔡壁如，更差自己4、5個百分點，她是藍白最能夠在彰化勝選的人，而且是土生土長的彰化人，又做過兩屆的立委，是一個忠貞的國民黨員，自己民調都是領先的，平常也都有積極經營地方，是不是未來民調都不能作為基礎？

謝衣鳯說，過去彰化縣有空降的人來選，從來就沒有成功過，黨中央不夠了解地方民意的問題所在。2026如果因為這樣輸了，可能也會影響到2028的總統大選，這是大家想看到的嗎？國民黨本來在彰化是一盤好棋，大家都不希滿盤皆輸，要看最後黨中央與縣黨部如何處理，如何替魏平政輔選，才能守住這盤局。

至於是否脫黨參選？謝衣鳯說，這是假設性的問題，現在的國民黨跟以前有點不一樣，都沒有尊重她個人，也沒有問過她的看法，都很喜歡去問她的家人，如此不尊重她，那是否脫黨參選就去問她的家人。

王淺秋追問，魏平政獲徵召幾成定局，她要如何抉擇？謝衣鳯強調，她是一個忠貞國民黨員，DNA應比某些人純正，「是不是會脫黨參選，就去問我家人吧」畢竟他們從來都沒問過她的意見。