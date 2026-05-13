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民調僅差李四川0.8% 蘇巧慧：代表走在對的路對的方向

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧表示民調僅是參考，但代表走在對的道路、對的方向，會持續努力。。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧表示民調僅是參考，但代表走在對的道路、對的方向，會持續努力。。記者黃子騰／攝影

代表民進黨參選新北市長的立法委員蘇巧慧，今天中午與多名民進黨議員參選人一同出席板橋區後埔里長輩共餐活動。媒體問及最新民調顯示與李四川支持度只差0.8個百分點，蘇巧慧表示民調僅是參考，但代表走在對的道路、對的方向，會持續努力。

2026九合一選舉

蘇巧慧今天上午11時30分在新北市議員戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣團隊，及議員候選人陳俊諺、李昆穎陪同下，一同出席板橋區後埔里長輩共餐活動。蘇巧慧一到場就受到里長林義壽及在場里民歡呼支持，大喊「凍選」、「未來市長好」。

蘇巧慧表示今年以來已不斷的向新北市民提出諸多的政見，包括六大福利政見、四大青年政見，那在各個社團、工會聚會的場合，也都有向大家報告分區或者是針對分項產業，未來我們會怎麼做的細項政策。

蘇巧慧指出，昨天立院總質詢中她也提出了「新皇冠海岸」以及「鑽石山城」兩項觀光政策，非常希望讓新北市的美，新北市的山和海能夠讓更多人看見。未來會持續這樣的方向報告政策和願景，用這樣的態度爭取新北市民的認同。

蘇巧慧 李四川 戴瑋姍 2026九合一選舉

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