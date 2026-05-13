表態支持魏平政參選彰化縣長 謝典霖：會爭取連任議長

中國國民黨今天下午將徵召考紀會前主委魏平政投入彰化縣長選舉，彰化縣議長謝典霖表示，尊重黨中央整體規劃與提名決定，目前最重要的仍然是穩定與團結，地方不能因為選舉產生過多內耗，未來他也會爭取議員及議長連任。

謝典霖表示，政黨提名本就有整體布局與全盤考量，自己始終尊重黨中央機制，也相信面對選舉，「團結比什麼都重要」。他強調，未來將站在輔選角色，全力協助黨提名人魏平政 ，與所有同志共同努力，爭取2026年最大勝選機會。

對於外界關心未來動向，謝典霖表示，自己一路以來最重視的，始終是地方服務與基層工作。現階段會持續把議會工作做好，認真面對鄉親託付，繼續深耕地方、服務鄉親。

謝典霖指出，未來也將爭取議員連任，並持續朝承擔議長責任的方向努力。他表示，這不只是職務上的責任，更是對支持者與地方鄉親的一份承諾。

針對近期各界不同聲音，謝典霖表示，任何意見與看法都會尊重，也願意持續傾聽，但希望大家都能理性看待相關議題。他強調，現階段對彰化而言，最重要的仍然是穩定與團結，地方不能因為選舉產生過多內耗，唯有大家共同努力，才能回應基層鄉親的期待。